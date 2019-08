Quake 2: Indizierung nach 22 Jahren aufgehoben

PC MacOS andere

Der Klassiker Quake wurde im Juni 1996 veröffentlicht und landete hierzulande auf dem Index – im November 2011 wurde das Spiel des Entwicklerstudios id Software vom Index entfernt. Der Nachfolger Quake 2 erschien ursprünglich im November 1997 und wurde kurz darauf – wenig überraschend – ebenfalls von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert, sodass auch dieser Shooter weder beworben noch (öffentlich) zum Verkauf angeboten werden durfte.

„Nur“ etwa acht Jahre später als bei Quake der Fall, gibt es nun auch zu Quake 2 entsprechende Neuigkeiten: Circa 22 Jahre nach dessen Release wurde die Indizierung nach einer erneuten Prüfung durch die BPjM kürzlich vorzeitig aufgehoben – ob Quake 2 durch den Rechteinhaber Bethesda nun den Weg in die (virtuellen) Verkaufsregale findet, wird sich zeigen.

Bereits seit kurzem erhältlich – außer momentan in Deutschland – ist Quake 2 RTX, bei dem es sich um eine Remaster-Fassung handelt, in dem die Raytracing-Technologie zum Einsatz kommt (siehe auch den Trailer). Derzeit zeigen sowohl die Steam-Produktseite als auch die Nvidia-Downloadseite eine Fehlermeldung an, sofern diese auf dem üblichen Weg aufgerufen werden. Es ist anzunehmen, dass dieser Umstand in naher Zukunft nicht mehr eintreten wird und auf Quake 2 RTX auch hierzulande problemlos zugegriffen werden kann.