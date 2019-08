Verursachen lange und dunkle Gänge bei euch Gänsehaut und Unbehagen? Ein Professor hat analysiert, woran das liegt (Spoiler: Filme und Spiele!). Eine weitere Analyse erklärt, wie Spieletrends auf dem Schulhof entstehen, außerdem feiern wir zehn Jahre Angry Birds, erfahren mehr über das Daggerfall-Remake, gehen auf eine audiovisuelle 80er-Zeitreise und lauschen einem Pianisten, der die bekanntesten Spiele-Soundtracks der letzten fast vierzig Jahre klimpert.

The creepy corridors of video games

eurogamer.net am 6.8.2019, Ewan Wilson

Gänge sind doch eigentlich nur „langweilige, leere, ereignislose Toträume, die es nicht wert sind, in Betracht gezogen zu werden“, oder? Regisseure von Horrorfilem und Designer von Mystery- und Grusel-Videospielen sehen das anders: „Der Korridor ist eine Zone vorausschauender Angst, die die Spannung gegenüber dem Unbekannten verstärkt.“ Ein Professor an der Londoner Universität hat kürzlich ein Buch über Korridore verfasst und dort Spiele wie Resident Evil, Observer, Layers of Fear und Hideo Kojimas PT als Beispiele angeführt. Dieser Artikel auf eurogamer.net zitiert nicht nur die wesentlichen Inhalte des Buches, sondern dringt noch tiefer in die Beispiele aus dem Games-Bereich ein. Kleiner Tipp: der Text ist mit dem Google-Übersetzer erstaunlich gut auf Deutsch zu lesen.

Interview mit dem Daggerfall Unity-Entwickler Gavin Clayton

ueberstrom.net am 21.8.2019, von Mario Donick

Ein Interview über das Remake von Bethesdas The Elder Scrolls 2 - Daggerfall in der Unity-Grafik, in dem es um frühe Programmiererfahrungen, Daggerfall Unitys Modding-Fähigkeiten, das Bewahren von Spielen als Kulturgut und über das nächste Projekt des Entwicklers geht. Eingefleischte Fans von Daggerfall werden bei Antworten wie der folgenden lächelnd nicken: „Ich erinnere mich, wie ich in die Welt auszog, um Drachen zu suchen, weil es das Gerücht gab, dass die irgendwo in dem Spiel versteckt wären. Ich bin sogar einigen begegnet und habe die als Zeichen dafür angesehen, dass ich den Drachen nahe sein müsste. Wenn ich daran zurückdenke, komme ich mir ziemlich albern vor, aber ich wusste wirklich nichts über das Spiel und alles wirkte so groß und faszinierend.“

Was die „Fortnite“-Tänze über die Zukunft der Games-Kultur verraten

spiegel.de am 21.8.2019, von Patricia Cammarata

„Auf einer Hochzeitsfeier springen plötzlich Kinder auf die Tanzfläche und schwingen völlig synchron ihre Arme im Takt vor dem Bauch und dem Rücken hin und her? Wäre dieses Verhalten noch vor Monaten ein Rätsel gewesen, wissen die Erwachsenen heute: Da wird geflosst - denn 'The Floss' (im Deutschen: 'Zahnseide') ist ein Tanz, der zum beliebten Online-Spiel Fortnite - Battle Royale gehört.“ Die Autorin dieses Spiegel-Gastbeitrags will daraus erkennen, dass Spieletrends und ihr Einfluss auf die Jugendkultur auf dem Schulhof entstehen, Beispiele inklusive. Aber mal ehrlich: war das jemals anders? Das haben wir doch in den 80ern und 90ern schon getan – nur nicht millionenfach wie heute...

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Schweine sind nicht gut zu Vögeln“

gamersglobal.de am 18.10.2010, von Corthalion

Das Casual-Game Angry Birds feiert bald seinen zehnten Geburtstag, bereits am 19. September 2019 kommt mit The Angry Birds Movie 2 die Fortsetzung des überraschend erfolgreichen (und überraschend inhaltsleeren) Animationsfilms in die Kinos. Grund genug, den User-Test von Corthalion herauszukramen, der entstand, als das Smartphone-Spiel zwar bereits auf dem Markt war, aber noch nicht den furiosen Hype entfachte: „Wer Doodle Jump sagt, sollte auch Angry Birds sagen!“