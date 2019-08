Die Gewinnerliste: 3.600-Euro-Verlosung (Sommer-Gewinnspiel 2019)

Auch diesen Sommer haben wir wieder eine große Sommerverlosung veranstaltet, bei der es 55 Preise im Gesamtwert von 3.600 Euro zu gewinnen gab. Nun stehen die Gewinner fest. Seid ihr dabei?

Seit Mitte August lief unser großes 3.600-Euro-Gewinnspiel, seit wenigen Stunden stehen die Gewinner fest – mittlerweile sollten sie auch eine entsprechende E-Mail erhalten haben. Eine Frage wird darin allerdings nicht geklärt: Welchen Preis konntet ihr abstauben?

Unsere fünf Hauptpreisgewinner wollen wir an dieser Stelle nicht verheimlichen. Das große Kingdom Come - Deliverance-Paket samt LARP-Schwert wird in Kürze an Horschtele versendet, über die Limited Edition zu Fire Emblem - Three Houses kann sich Melecatius freuen. Renscher kann schon einmal Platz im Regal schaffen, er hat schließlich die Power Armor Edition zu Fallout 76 für die Xbox One ergattert. ganga hingegen wird in wenigen Tagen eine Collector's Box zu Total War - Three Kingdoms in Empfang nehmen und zu guter letzt kann Olphas schon voll Vorfreude auf seine Limited Edition zu Super Smash Bros. Ultimate samt Gamecube-Controller warten. Ob ihr zur den anderen 50 Gewinnern der Verlosung gehört, und was ihr im Detail gewonnen habt, das erfahrt ihr in der Liste unterhalb dieser News.

Aktuell werden sämtliche Preise von uns verpackt, im Verlauf nächster Woche sollte bei euch also der Postmann klingeln (Gewinner aus dem Ausland müssen ein paar Tage mehr Geduld haben). Wir danken allen Teilnehmern fürs Mitmachen und wünschen allen Gewinnern viel Spaß mit ihren Preisen!