Epic Store: Acht neue Exklusivspiele auf der Pax West 2019 angekündigt

Epic Games hat im Zuge der heute in Seattle gestarteten diesjährigen Pax West acht neue Titel bekannt gegeben, die demnächst Exclusiv im Epic Game Store veröffentlicht werden. Die Liste umfasst unter anderem das Aufbauspiel Airborne Kingdom von The Wandering Band, das musikalische Actionspiel No Straight Roads von Metronomik, das Puzzle-Spiel Superliminal von Pillow Castle Games und die Lebenssimulation Ooblets von Glumberland. Hier die Liste: