Xbox Live Games with Gold im September mit Hitman, We Were Here & mehr

XOne

Xbox One ab 249,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach Sony hat nun auch Microsoft seine Games with Gold für den Monat September bekannt gegeben. Gold-Abonnenten des kostenpflichtigen Xbox-Live-Service werden demnach das Stealth-Action-Adventure Hitman (Testnote: 9.0) und das Puzzle-Adventure We Were Here für die Xbox One, sowie den Third-Person-Shooter Earth Defense Force 2025 und das Prügelspiel Tekken Tag Tournament 2 (Testnote: 8.0) für die Xbox 360 im Rahmen des Abonnements gratis erhalten. Beide Last-Gen-Titel können dank Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramms auch auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden. Hier die Termine im Überblick: