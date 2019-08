The Dark Pictures - Little Hope: Zweites Horror-Abenteuer kommt 2020

PC XOne PS4

Der Auftakt-Titel der The-Dark-Pictures-Serie ist noch nicht einmal offiziell erhältlich, da macht bereits der Teaser zur Fortsetzung die Runde. The Dark Pictures - Little Hope ist die Folgeepisode zu The Dark Pictures - Men of Medan (zum Test) und das Video, welches wir euch unter dieser News eingebunden haben, stammt vom Ende dieses ersten Teils, der ab morgen von euch gespielt werden kann.

Viel ist zu The Dark Pictures - Little Hope nicht bekannt, zumal keine offizielle Pressemitteilung existiert. Doch aus dem Teaser, der aus den unterschiedlichsten Quellen derzeit im Internet kursiert, lässt sich unschwer erkennen, dass der zweite Teil der Dark-Pictures-Reihe die Handlung von der hohen See auf das Festland verlegen wird. In dem namengebenden Ort Little Hope soll die interaktive Horror-Abenteuer-Serie 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One mit neuen Protagonisten fortgesetzt werden.