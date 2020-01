The Surge 2: Erweiterung Kraken erscheint am 16. Januar // Trailer

PC XOne PS4

Publisher Focus HomeEntertainment sowie das deutsche Studio Deck 13 haben kürzlich bei YouTube einen Trailer für Kraken, die erste Erweiterung zum Soulslike The Surge 2 (Wertung im Test: 8.5), veröffentlicht. Demnach wird der neue Inhalt ab dem 16. Januar für Playstation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Laut Hersteller erwartet euch eine mehrere Stunden dauernde Kampagne an einem neuen Schauplatz mit neuer Storyline. Außerdem werdet ihr neue Waffen, Implantate und Rüstungen finden sowie selbst herstellen können. Auf der VBS Krakau, einem stillgelegten Flugzeugträger, werdet ihr euch Roboterpiraten, verrückt spielenden Sicherheitssystemen und auch einem "imposanten" neuen Bossgegner entgegen stellen müssen. All diese Widersacher sollen über ihre ganz eigene und "einzigartige Kampfmechanik" verfügen.

Den oben schon erwähnten Trailer zu The Surge 2: Kraken könnt ihr euch nachfolgend anschauen. Besitzer des Season Passes von The Surge 2 erhalten zwei Tage früher Zugang zur Erweiterung und können somit bereits am 14. Januar starten.