Humble Store: „End of Summer“-Sale gestartet // Dirt Rally gratis

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dirt Rally ab 34,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dirt Rally ab 55,00 € bei Amazon.de kaufen.

Im Humble Store wurde der große „End of Summer“-Sale gestartet, bei dem ihr Angebote verschiedener Entwickler und Publisher, darunter Rockstar Games, Ubisoft, Bandai Namco und Codemasters erwerben könnt. Letzterer bietet aktuell auch seine Rennsimulation Dirt Rally kostenlos für eure Steam-Bibliothek an. Das Angebot gilt bis zum kommenden Sonntag, den 1. September 2019, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit), oder so lange der Vorrat reicht.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele, DLCs und Erweiterungen könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):