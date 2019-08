Epic Store: Inside & Celeste kostenlos / nächste Gratis-Spiele bekannt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Im Epic Game Store könnt ihr ab sofort und noch bis zum 05. September 2019 die beiden Platformer Inside (Testnote: 9.0) und Celeste gratis abstauben. Inside versetzt euch in eine surreale und düstere Welt. Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen Jungen, der gejagt und immer tiefer in ein dunkles Projekt hineingezogen wird. Auf der Flucht löst ihr verschiedene Umgebungsrätsel und versucht, tödliche Fallen zu vermeiden. In Celeste müsst ihr derweil als Madeline den namensgebenden Berg besteigt, um innere Dämonen zu bezwingen.

Mit der Veröffentlichung der beiden Gratisspiele hat Epic auch die nächsten beiden Titel bekannt gegeben, die ab dem 5. September kostenlos verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um das Unterwasser-Abenteuer Abzû (Testnote: 4.0) und den Platformer The End is Nigh.