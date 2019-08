„Jede Kreatur kopiert“: Blizzard klagt gegen chinesisches Warcraft-Plagiat

PC MacOS andere

Warcraft 2 - Tides of Darkness ab 69,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wer geschützte Marken benutzt, sollte zunächst den Rechteinhaber um Erlaubnis bitten. Diese goldene Regel, die nicht nur in der Gamesbranche gilt, scheinen die chinesischen Softwarefirmen Joyfun Inc und Sina Games vergessen zu haben, als sie ihr Mobile-Game Glorious Saga entwarfen. So wurden sämtliche Figuren aus dem Warcraft-Universum sowie Namen und Assets aus weiteren Titeln wie Naruto und Yu-Gi-Oh zu einem neuen Spiel zusammengefügt. Blizzard hat nun eine Anklageschrift verfasst, in der die Plagiatsvorwürfe ausführlich dokumentiert werden, und fordert 150.000 US-Dollar Schadenersatz – für jede einzelne Copyright-Verletzung.

„Jedes Monster, jede Kreatur, jedes Tier, jedes Fahrzeug im Spiel wurde aus den Warcraft-Spielen kopiert“, heißt es in dem Manuskript, das unter scribd.com komplett und mit Vergleichsbildern versehen nachlesbar ist. Bekannte Warcraft-Figuren wie Jaina Prachtmeer, Gul'dan, Malfurion oder Sylvanas Windläufer wurden fast 1:1 übernommen und tragen teilweise sogar die selben Namen. Auch „Waffen, Amulette und andere Gegenstände wurden ohne Vorwand direkt aus den Warcraft-Spielen genommen“, wirft Blizzard den Chinesen weiter vor und unterstellt ihnen ein „bewusstes Plagiat von Warcraft“. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr euch den nachfolgenden Trailer zu Glorious Saga ansehen oder anhand des Teaserbildes raten, was Original und was Fälschung ist.