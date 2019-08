Yakuza - Like a Dragon: Neuer Teil erscheint 2020 + erster Trailer

PS4

Mit einem Trailer haben Sega und das Ryu ga Gotoku Studio heute das nächste Spiel aus dem Yakuza-Franchise angekündigt. Das Open-World-Action-Adventure wird in Japan am 16. Januar des kommenden Jahres unter dem Titel Yakuza 7 - Whereabouts of Light and Darkness für die PS4 erscheinen. Die Veröffentlichungen auf dem amerikanischen und europäischen Markt für noch unbekannte Plattformen soll ebenfalls noch im Laufe des nächsten Jahres erfolgen. Im Westen wird das Spiel allerdings unter dem Titel Yakuza - Like a Dragon veröffentlicht. Die Geschichte folgt Ichiban Kasuga, der ein neuer „Drache“ werden möchte. Zur Story heißt es:

Am 1. Januar 2001 wird der Yakuza Ichiban Kasuga, der der dritten Generation des Tojo-Clans - der Arakawa-Familie - angehört, von seinem Chef Masumi Arakawa gebeten, für die Verbrechen, die Wakagashira Jo Sawashiro begangen hatte, einzustehen. Für die Familie, die er liebt und für den Respekt seines Bosses, verbüßte Kasuga 18 Jahre im Gefängnis und wurde 2019 endgültig entlassen. Es war jedoch niemand da, der ihn nach seiner Freilassung begrüßte. Kasuga kehrte in sein Heimatviertel Kamurocho zurück. Aber es war nicht mehr das Kamurocho, das Kasuga einmal kannte. Dank eines als „Kamurocho 3K-Operation“ bekannten Polizeigesetzes war der Tojo-Clan gefallen. Die Polizei und die Omi Alliance von Kansai Yakuza haben den Stadtteil übernommen. Verantwortlich für dieses neue Kamurocho war kein anderer als Masumi Arakawa. Wie konnte er so etwas tun?!

Als Kasuga seinen ehemaligen Boss zur Rede stellen will, wird er niedergeschossen und auf einer Mülldeponie „entsorgt“. Als er wenig später wieder das Bewusstsein erlangt, erfährt er von einem Obdachlosen, dass er sich in Yokohama, in dem Viertel Isezaki Ijincho, befindet. Das neue Gebiet soll mit der dreifachen Größe von Kamurocho reichlich Fläche zum Erkunden bieten.

Die größte Neuerung bringt jedoch das Kampfsystem mit sich, das erstmals rundenbasiert abläuft und über RPG-Elemente verfügt. „Es hat sich zu einem System entwickelt, in dem jeder mit Leichtigkeit aufregende Kämpfe genießen kann“, so die Entwickler. „Mit diesem völlig neuen Kampfsystem können Ichiban Kasuga und seine Gruppe auf Techniken zurückgreifen, die verschiedene Effekte wie Angriff, Wiederherstellung, Unterstützung und mehr umfassen.“ Versprochen werden „immersive und dynamische Kämpfe“ gegen alle Arten von Gegnern.

Den Anfangs erwähnten ersten Trailer zu Yakuza - Like a Dragon könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Weitere Details und erste Screenshots findet ihr unter dem Quellenlink.