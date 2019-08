Ashen: Action-RPG ab Dezember auch für Steam & GOG sowie PS4 & Switch

PC Switch PS4

Seit Anfang Dezember 2018 können Besitzer einer Xbox One sowie PC-Spieler mit einem Account beim Epic Games Store in die Welt von Ashen eintauchen. Ab dem 9. Dezember dieses Jahres wird das Action-Rollenspiel des Entwicklers A44 Games für weitere Spielerinnen und Spieler zugänglich: Neben der Epic-Plattform könnt ihr den Titel dann auch via GOG.com und Steam sowie für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erwerben.

In Ashen startet ihr mit eurem Charakter sprichwörtlich auf einer grünen Wiese, auf der nach und nach eine kleine Zuflucht entsteht, in der ihr eure Waffen optimieren, Handel betreiben oder die Eigenschaften der Spielfigur verbessern könnt. Freigeschaltet wird vieles davon, sobald ihr Quests – im Spiel „Reisen“ genannt – erfolgreich absolviert habt.

Während ihr euch durch die Welt bewegt, begleitet euch stets einer von mehreren Begleitern, die von der KI gesteuert werden und euch zum Beispiel in Kämpfen tatkräftig unterstützen (das Begleiter-Feature kann auch deaktiviert werden). Neben den kleineren Standard-Widersachern erwarten euch in meist dunklen – und auch deshalb atmosphärisch gelungenen – Dungeons teils große Bossgegner, durch deren Ableben ihr besondere Belohnungen erhaltet.

Ähnlich wie in anderen Titeln, werden sowohl euer Fortschritt gespeichert als auch die meisten Gegner zurückgesetzt, sobald ihr an bestimmten Punkten rastet. Ebenso sind die sich öffnende Welt oder auch das Kampfsystem aus vergleichbaren Spielen bekannt.

Wer möchte, kann Ashen auch im passiven Multiplayer-Modus erleben. Konkret bedeutet das, dass hierbei ein menschlicher Mitspieler die Rolle des Begleiters übernimmt, das Spiel jedoch keinen Ingame-Chat oder ähnliches zur Kommunikation bietet, sodass ihr auf die wenigen Gesten zurückgreifen müsst. Da zudem weder Spielernamen noch andere Hinweise angezeigt werden, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, ob es sich bei eurer Begleiterin um einen echten Spieler oder doch nur die KI-gesteuerte Variante handelt.