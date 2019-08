Mega Man Zero/ZX Legacy Collection für PC & Konsolen angekündigt // Trailer

PC Switch XOne PS4

Mit der Bezeichnung Mega Man Zero/ZX Legacy Collection kündigte Capcom kürzlich eine weitere Sammlung von Mega Man-Spielen an, die im Detail die vier Mega Man Zero-Titel sowie Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent umfasst. Erwerben könnt ihr die Auswahl ab dem 21. Januar 2020 als Download sowohl für PC via Steam als auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Auf diese Weise erhaltet ihr erstmals die Möglichkeit, „die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Serien, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe“ statt auf Handheld- auf großen Bildschirmen zu erleben. Eine inhaltliche Neuerung stellt der Z-Chaser-Herausforderungsmodus dar, zu dem weitere Details in Kürze folgen werden (voraussichtlich auf der PAX West).

Zusätzlich zu den Titeln wirbt Capcom mit zahlreichen Bonusinhalten. Unter anderem könnt ihr euch mehr als 600 Charakter-Illustrationen und Konzeptgrafiken anschauen oder euch zu jedem Spiel die Musikstücke anhören, zu denen auch einige neue gehören, die nur für die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection erstellt wurden.

Weitere der gebotenen Features sind unter anderem die Auswahl der originalen Sprite-Arts oder die Aktivierung von HD-Filtern. Bei Bedarf könnt ihr außerdem auf den sogenannten Casual-Scenario-Modus zurückgreifen, mit dem der Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Spiels verringert wird und der sich eher an Serieneinsteiger richtet. Neu ist zudem, dass ihr im Verlauf einer Mission Speicherpunkte setzen könnt.