PS-Plus im September mit Batman - Arkham Knight und Darksiders 3

Sony hat kürzlich die Spiele bekannt gegeben, auf die Abonnenten des hauseigenen Onlinedienstes Playstation Plus ab Dienstag, den 3. September, ohne weitere Kosten zugreifen können. Diesmal handelt es sich um Batman - Arkham Knight (Wertung im Test: 9.0) und Darksiders 3 (Wertung im Test: 7.0).

Batman - Arkham Knight ist das große Finale der Trilogie um den Rächer im Fledermausdress. Erstmals dürft ihr in das Batmobil steigen, zudem ist Gotham größer und abwechslungsreicher als in den vorherigen Serientiteln und bietet eine Kampagne, die euch um die 20 Stunden unterhalten wird. In Darksiders 3, dem wohl schwierigsten Teil der Serie, schlüpft ihr in die Rolle der peitscheschwingenden Fury und befreit die Erde von den sieben Todsünden.

Bis zum 2. September könnt ihr noch die beiden Spiele aus dem August, die Wipeout Omega Collection (Angespielt-Bericht) und Sniper Elite 4 (Wertung im Test: 7.5), eurer Spielebibliothek hinzufügen.