Das spielen unsere User: Zusammenfassung des 1. Halbjahres 2019 als 156-Seiten-PDF

In den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 wurde jeweils ein einzelnes PDF mit jenen Beiträgen veröffentlicht, die im Rahmen des Das spielen unsere User-Projekts (kurz „DU“) im Verlauf von zwölf Monaten verfasst wurden. Da der Umfang dieser Jahreszusammenfassungen jedoch stetig anstieg – die letzte Ausgabe umfasst 244 Seiten – überspannen künftige PDFs den Zeitraum von sechs Monaten.

Den Anfang macht die Zusammenstellung für das 1. Halbjahr 2019, die ihr euch ab sofort herunterladen könnt und die folglich alle Beiträge enthält, die von Januar bis Juni eingesandt und in den monatlichen Plus-Galerien verarbeitet worden sind. Im Detail handelt es sich um 143 Texte, die von 37 Autorinnen und Autoren stammen und mit denen euch 132 Spiele vorgestellt werden.

Am Aufbau des 156 Seiten umfassenden PDFs (Direktlink zum Download) hat sich nichts geändert: Wie gehabt, wird pro Seite ein Beitrag präsentiert, der sich aus dem Namen der Teilnehmerin, dem Titel des Spieles, dem jeweiligen Screenshot sowie natürlich dem eigentlichem Text zusammensetzt. Mittels zweier Beispiele könnt ihr euch einen Eindruck vom Aufbau und der Gestaltung einer Beitragsseite verschaffen: Screenshot #1, Screenshot #2.

Darüber hinaus umfasst die aktuelle Zusammenfassung erneut ein kurzes Vorwort oder auch allgemeine Informationen zum Community-Projekt für all jene, die mit diesem noch nicht vertraut sind. Auf die Statistiken wurde dieses Mal verzichtet – diese werden im PDF zum 2. Halbjahr (und somit das gesamte Jahr 2019 betreffend) wiederkehren.

Ebenfalls beibehalten wurde das Überraschungsmoment: Zum Beginn eines Monats werden bewusst nur die teilnehmenden User, nicht jedoch die behandelten Spiele aufgeführt. Bei Bedarf steht euch am Ende des PDFs ein Index zur Verfügung, der alle besprochenen Titel enthält und zudem das direkte Anspringen jedes einzelnes Beitrages ermöglicht.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen jene User, die bei der Erfassung der Daten geholfen und somit einen wichtigen Teil zur Realisierung des PDFs beigetragen haben. Ein großes Dankeschön daher an Drapondur, Ganon und John of Gaunt!

Abschließend der Hinweis, dass ihr am DU-Projekt – unabhängig des erreichten GG-Ranges – teilnehmen könnt, sofern ihr auf GamersGlobal.de registriert seid. Anmelden könnt ihr euch wie üblich in diesem Forumsthread. Pro Beitrag werden euch am Ende eines Jahres 25 EXP gutgeschrieben. Die Galerie für August 2018 erscheint voraussichtlich am kommenden Wochenende.