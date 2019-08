Telltale Games wird unter neuer Führung wiederauferstehen

Der im Jahr 2018 insolvent gegangene und abgewickelte Spieleproduzent Telltale Games wird wieder die Welt der Games bereichern. Wie die Firma LCG Entertainment heute mitteilte, hat sie die Assets, Technologie und einige geistige Eigentumsrechte des für diverse Episoden-Adventures bekannten Spieleherstellers aufgekauft und möchte einige alte Titel wieder neu veröffentlichen und auch an neuen Spielen arbeiten, die auf Telltale-Lizenzen basieren.

Das neue Studio wird von James Ottilie (Ex-CEO des Mobile-Entwicklers Galaxy Pest Control) und Brian Waddle (Ex-Marketingleiter für die Havok Game Engine) geleitet. Einigen Ex-Mitarbeitern des ehemaligen Telltale-Studios seien freiberufliche Stellen angeboten worden, wobei daraus in Zukunft reguläre Vollzeitstellen werden könnten.

Im Interview mit Polygon bestätigte Ottilie, dass das neue Unternehmen die Rechte an Lizenztiteln wie The Wolf Among Us und Batman sowie an den Original-Telltale-IPs wie zum Beispiel Puzzle Agent hält. Darüber hinaus würde man sich auch einige weitere, ausgelaufene Lizenzen anschauen. Die Chance, dass die Adventure-Reihe The Walking Dead zu Telltale zurückkehrt, stehen hingegen schlecht, da der jetzige Lizenzhalter Skybound eigene Pläne mit der Serie habe. Zu weiteren Serien wie Borderlands, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy und Minecraft wurde keine Stellung bezogen.

Zu den finanziell an dem Deal Beteiligten gehören einige bekannte Personen aus der Gaming-Branche, wie Chris Kingsley (Rebellion), Lyle Hall (Heavy Iron Studios) und Tobias Sjögren (ehemals Starbreeze). Auch ein Publisher, Athlon Games, ist an dem Geschäft beteiligt und wird sich um die Distribution der Spiele kümmern. Der Firmensitz des neuen Entwicklers wird in Malibu, Kalifornien sein, nur einige Hundert Kilometer von San Rafael, dem Sitz des ehemaligen Studios, entfernt.

Hinsichtlich des von Telltale praktizierten episodischen Veröffentlichungsmodells sagte Ottilie: