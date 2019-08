Frostpunk: Erste Erweiterung „The Rifts“ veröffentlicht // Season Pass angekündigt

PC XOne PS4

11 Bit Studios hat mit The Rifts die erste Erweiterung zu seinem Survival-Aufbauspiel Frostpunk (Testnote: 8.5) veröffentlicht. Mit dieser bringen die Entwickler neue Gebäude und eine komplett neue Karte für den Endlosmodus ins Spiel, deren Gebete durch riesige Schluchten und Risse getrennt sind, was eure Expansion im Spiel erschweren wird. Mit den neuen Mechaniken, wie etwa dem Brückenbau, lassen sich diese Hindernisse aber überwinden. „Überbrücke Schluchten mithilfe einer neuen Gameplay-Mechanik, um neue Gebiete zu erschließen. Erweitere deine Stadt, um dein Volk vor dem Untergang zu bewahren“, heißt es in der Beschreibung. Die Erweiterung kann ab sofort für 4,99 Euro via Steam und GOG.com erworben werden.

Mit dem Release von The Rifts hat das Studio auch einen Season Pass angekündigt, der insgesamt drei Erweiterungen verspricht. Neben The Rifts sind noch die beiden größeren Erweiterungen The Last Autumn und Project TVADGYCGJR enthalten. The Last Autumn ist eine Prequel-Geschichte, die euch in die Anfangszeit des langen Winters versetzt und euch den Beginn der Eiszeit erleben lässt. Die Entwickler versprechen ein neues Szenario, einzigartige Architektur und neue, „spielverändernde Mechaniken“. Das Add-on wird noch im vierten Quartal dieses Jahres, auch separat zum Preis von 16,99 Euro, erhältlich sein. Zu Project TVADGYCGJR ist noch nichts bekannt, nur dass es 2020 erscheint und einzeln 12,99 Euro kosten wird.

Käufer des Season Passes werden darüber hinaus noch mit dem Artbook und dem offiziellen Soundtrack zum Spiel (in digitaler Form) belohnt. Der Preis im GOG-Store liegt bei 24,99 Euro. Bei Steam kostet der Pass 33,97 Euro, ist allerdings aktuell dank 30 Prozent Rabatt für 23,77 Euro zu haben. Einen ersten Trailer zu The Rift könnt ihr euch im Folgenden anschauen: