10 Jahre GG: Community-Projekt „GG spielt SMM2-User-Levels"

Da das Twitch-Event, in dessen Rahmen die Redaktion die User-Levels spielen wird, erst für Ende September geplant ist, verlängern wir die Teilnahmefrist bis einschließlich Samstag, den 21. September. Wer also Lust hat, einen Level beizusteuern, kann noch die nächsten Tage zum Bauen nutzen. Traut euch, ein kleines und unkompliziertes Level ist auch völlig ok. Eine Übersicht aller Community-Projekte findet ihr auf dieser externen Seite.

Das zehnjährige GamersGlobal-Jubiläum am 15. September 2019 rückt unaufhörlich näher. Aus diesem Anlass laufen aktuell bereits zwei Community-Projekte. Beim einen könnt ihr eure Glückwünsche und Meinungen zu GG einsenden, beim anderen verschenken GG-User Spiele an unsere Community.

Ein weiteres Community-Projekt wollen wir unter dem Titel „GG spielt Super Mario Maker 2 User-Levels“ realisieren. Bereits im Juli haben wir in einer Galerie+ zahlreiche von GG-Usern gebaute Levels für Super Mario Maker 2 (Testnote: 8.5) vorgestellt. Seitdem waren die GG-Baumeister weiter aktiv und haben im zugehörigen Forenthread einige neue Kreationen hinzugefügt. Wer Interesse hat, kann für dieses Projekt ein spezielles Jubiläum-Level bauen oder ein bereits erstelltes Level vorschlagen.

Eurer Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt – denkt aber bei Umfang und Schwierigkeit daran, dass die Redaktion die drei bestplatzierten Levels (nach User-Wahl) im Zuge eines Jubiliäums-Livestreams anspielen (nicht: durchspielen) wird. Nun stellt euch die Gamepad-Künste etwa eines Jörg Langers vor und fragt euch selbst: Wollt ihr, dass er bereits scheitert, bevor zum ersten Mal gescrollt wurde, sodass 99 Prozent eures Levels nie gezeigt wird. Na also...

Alle, die sich an diesem Community-Projekt beteiligen wollen, können bis zum 10. September ihren Level einreichen. Schickt bitte bis zu diesem Zeitpunkt eine private Nachricht mit Level-Namen und -ID an GG-User Sisko. Da wir diesen Anlass auch nutzen wollen, um die Galerie+ mit den Neuzugängen zu aktualisieren, fügt bitte auch eine kurze Beschreibung des Levels (siehe dazu die Beispiele in der Galerie+) hinzu. Zusätzlich könnt ihr eure Schöpfung natürlich auch im Forum präsentieren.

Abschließend haben wir als kleinen Vorgeschmack ein kurzes Video zusammengestellt, das euch die bereits in der Galerie+ vorgestellten Levels auch in „bewegten Bildern“ zeigt.