10 Jahre GamersGlobal: Community-Projekt „GG spielt SMM2-User-Levels"

Das zehnjährige GamersGlobal-Jubiläum am 15. September 2019 rückt unaufhörlich näher. Aus diesem Anlass laufen aktuell bereits zwei Community-Projekte. Beim einen könnt ihr eure Glückwünsche und Meinungen zu GG einsenden, beim anderen verschenken GG-User Spiele an unsere Community.

Ein weiteres Community-Projekt wollen wir unter dem Titel „GG spielt Super Mario Maker 2 User-Levels“ realisieren. Bereits im Juli haben wir in einer Galerie+ zahlreiche von GG-Usern gebaute Levels für Super Mario Maker 2 (Testnote: 8.5) vorgestellt. Seitdem waren die GG-Baumeister weiter aktiv und haben im zugehörigen Forenthread einige neue Kreationen hinzugefügt. Wer Interesse hat, kann für dieses Projekt ein spezielles Jubiläum-Level bauen oder ein bereits erstelltes Level vorschlagen.

Eurer Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt – denkt aber bei Umfang und Schwierigkeit daran, dass die Redaktion die drei bestplatzierten Levels (nach User-Wahl) im Zuge eines Jubiliäums-Livestreams anspielen (nicht: durchspielen) wird. Nun stellt euch die Gamepad-Künste etwa eines Jörg Langers vor und fragt euch selbst: Wollt ihr, dass er bereits scheitert, bevor zum ersten Mal gescrollt wurde, sodass 99 Prozent eures Levels nie gezeigt wird. Na also...

Alle, die sich an diesem Community-Projekt beteiligen wollen, können bis zum 10. September ihren Level einreichen. Schickt bitte bis zu diesem Zeitpunkt eine private Nachricht mit Level-Namen und -ID an GG-User Sisko. Da wir diesen Anlass auch nutzen wollen, um die Galerie+ mit den Neuzugängen zu aktualisieren, fügt bitte auch eine kurze Beschreibung des Levels (siehe dazu die Beispiele in der Galerie+) hinzu. Zusätzlich könnt ihr eure Schöpfung natürlich auch im Forum präsentieren.

Abschließend haben wir als kleinen Vorgeschmack ein kurzes Video zusammengestellt, das euch die bereits in der Galerie+ vorgestellten Levels auch in „bewegten Bildern“ zeigt.