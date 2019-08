WoW Classic: Heinrich Lenhardts und Roland Austinats erste Stunde

PC MacOS

Fast pünktlich zum Start der Classic-Server von World of Warcraft am Wochenende schauten die Spiele-Urgesteine Heinrich Lenhardt und Roland Austinat in Konferenzschaltung die 2004er Version des MMORPG-Meilensteins an.

Lassen sich Gnomenmagier "Trantor" und Menschenpaladin "Camillo" von der Droge WoW wieder anfixen? Können sie mit Quest-NPCs reden? Ihr erfahrt es im knapp halbstündigen verlinkten Video.