Mario Kart Tour: Mobile-Adaption startet am 25.9. // Kritik an Pay2Win

iOS Android

Smartphone-Spieler dürfen sich nach Mario Run und Dr. Mario World auf einen weiteren Mobile-Titel aus dem Hause Nintendo freuen. Am 25. September fällt der Startschuss für die Mario Kart Tour auf iOS und Android, einer Touchscreen-Adaption des Arcade-Racers Mario Kart um Mario, Peach, Bowser und Konsorten. Nur mit den Fingern sollen Beschleunigung, Steuerung und Drifts der Mini-Gefährte möglich und Spezial-Gegenstände einsetzbar sein. Die Strecken orientieren sich sowohl an den Klassikern der Vorlage als auch an realen Städten.

Mario Kart Tour wird als Free2Play-Titel vertrieben und auf Ingame-Käufe und Werbeeinblendungen setzen. Außerdem werden eine dauerhafte Internetverbindung sowie ein Nintendo-Account vorausgesetzt. Bei einem Betatest im Mai, bei dem das Verbreiten von Screenshots und Videos streng untersagt war, hagelte es heftige Kritik an dem stark auf Monetarisierung und Pay2Win getrimmten Spiel. So wurde damals die Spielzeit mit Ausdauerpunkten limitiert, die sich mit der Zeit allmählich wieder aufluden. Gegen Echtgeld konnten zusätzliche Punkte erkauft werden, außerdem gab es Spezialfahrer, die spielerische Vorteile boten, und Lootboxen, die entweder per erspielbarer Ingame-Währung oder über eine kostenpflichtige Premiumwährung erworben werden konnten. Die Seite androidpolice.com beschrieb Mario Kart Tour nach dem Betatest als „spielerisch gelungenes Cashgrab“, da zumindest Steuerung und Grafik überzeugen konnten. Ob und wie Nintendo die Finanzierungsgestaltung von Mario Kart Tour geändert hat, werden die Smartphone-Spieler in einem Monat herausfinden.