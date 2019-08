Humble Store: Spooky Horror-Sale mit Rabatten bis 80% gestartet

Im Humble Store wurde der Spooky-Horror-Sale gestartet, bei dem ihr ausgewählte Genre-Vertreter zu teilweise bis zu 80 Prozent reduzierten Preisen bekommt. Unter anderem könnt ihr dort Friday the 13th - The Game, Silent Hill - Homecoming, Stranger Things 3 - The Game, Dead by Daylight, Outlast 2 (Testnote: 7.5), Killing Floor 2 und weitere Titel günstiger erhalten.

Nachfolgend eine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel und Zusatzinhalte könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen):