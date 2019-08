eSport ist laut Rechtsgutachten der DOSB kein echter Sport

In einem 120 Seiten langen Rechtsgutachten, dass der Deutschen Olympische Sportbund (DOSB) in Auftrag gegeben hat, wird festgelegt, dass eSport kein echter Sport sei. Der Grund hierfür sei, dass der Begriff "durch die langjährige Rechtsprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert" sei. Oder um es anders auszudrücken: eSportler leisten körperlich nicht genug, um als "echte" Sportler gesehen zu werden.

Diese Einstufung geht sicherlich gegen die Ehre so mancher eSport-Enthusiasten, es kann aber auch handfeste finanzielle Auswirkungen haben: Die potenzielle Gemeinnützigkeit von eSport-Vereinen ist damit in Gefahr. Der Branchenverband game nimmt das Dokument erwartungsgemäß wenig erfreut zur Kenntnis:

Der Sportbund muss jetzt entscheiden, ob er eSports in seiner Breite anerkennen will, so wie es viele Sportvereine längst tun, oder ob er weiter die Augen vor der Zukunft verschließt

Laut der Organisation sei die Politik schon deutlich weiter, unter anderem warnte der SPD-Politiker Lars Klingbeil den DOSB im Zuge der Gamescom bereits vor einer schweren Fehlentscheidung.

Interessant ist, dass der eSport-Lobbyverband ESBD einige Ergebnisse des Rechtsgutachtens begrüßt. So sei die willkürliche Spaltung zwischen "guten" (FIFA) und "schlechten" (Counter-Strike) Spielen aufgehoben worden. Allerdings werden einige andere Punkte der Studie auch kritisch gesehen, wie eben die Gründe, die gegen eSport als "richtigen" Sport sprächen: fehlende körperliche Aktivität, fehlende Gemeinwohlorientierung und der Verstoß gegen Grundwerte. Dazu schreibt ESBD-Präsident Hans Jagnow: