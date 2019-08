Blizzards Diablo und Arcade-Klassiker Kung-Fu Master bekommen Amiga-Port

PC MacOS Browser andere

Die auf alte Spiele spezialisierte Webseite indieretronews.com erreichen hin und wieder E-Mails aus der Retro-Programmierszene, die aufhorchen lassen. So etwa in der vergangenen Woche, als man berichten konnte, dass ein paar Hobby-Programmierer namens Vampire Team an einer spielbaren Umsetzung des Action-Rollenspiels Diablo für Amiga-Computer arbeiten. Mithilfe der Devilution X Open-Source-Engine soll Blizzards Dungeon-Metzelei von 1996 sowohl auf den Classic-Systemen (68k and WarpOS) als auch High-End-Systemen (AmigaOS4, MorphOS, AROS) laufen. Wie genau das Ergebnis aussehen wird, lässt sich anhand dieses ersten Videos, das angeblich die Amiga-Szenen zeigt, nur schwer vorhersagen.

Eine etwas genauere Vorstellung bekommt ihr bei den gezeigten Spielszenen zum Beat'em Up Kung-Fu Master. 1984 als Arcade-Automat vom späteren R-Type-Entwickler Irem bekannt geworden, lief der Kung-Fu Master in den folgenden Jahren auf so ziemlich jeder Konsole und jedem Heimcomputer – mit Ausnahme des Amigas. Das will der Entwickler Seko ändern und portiert die Original-Assets der Arcade-Version mit Blitz Basic auf Commodores Freundin. Das Video zur ersten Version seht ihr unten.