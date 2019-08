TGS19: Square Enix gibt sein Lineup bekannt

Square Enix hat eine Website für die diesjährige Tokyo Game Show (12. bis 15. September) online geschaltet auf dem der Publisher sein Lineup für das Event in Chiba vorstellte. Besucher der Messe können sich am Stand des Spieleherstellers unter anderem auf Vorstellungen von Titeln, wie Dragon Quest 10 - Awakening of the Five Tribes, Trials of Mana, Marvel's Avengers (im gamescom Anspielbericht) und Star Ocean - First Departure R freuen. Zudem werden unter anderem Spiele, wie das Final Fantasy 7 Remake und Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals: Definitive Edition spielbar sein. Nachfolgend das komplette Lineup im Überblick:

Vorstellung im Mega-Theater:

Dragon Quest 10 - Awakening of the Five Tribes (PS4, Switch, WiiU, 3DS)

Final Fantasy - Brave Exvius (Mobile)

(Mobile) Imperial Saga - Eclipse (Mobile)

(Mobile) Marvel's Avengers (Xbox One, PS4, Stadia)

Octopath Traveler - Champions of the Continent (Mobile)

(Mobile) Romancing Saga 3 (Xbox One, PS4, Switch, PS-Vita, Mobile)

(Xbox One, PS4, Switch, PS-Vita, Mobile) Romancing Saga Re - Universe (Mobile)

(Mobile) Star Ocean - First Departure R (PS4, Switch)

Trials of Mana (PS4, Switch)

Tropico 6 (PS4)

(PS4) War of the Visions - Final Fantasy Brave Exvius (Mobile)

Vorstellung im Mega-Theater und spielbar: