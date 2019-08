Disney erhöht Preisdruck auf Netflix mit neuem Streaming-Dienst

Disney hat im Rahmen der Convention D23 weitere interessante Details zu seinem in Kürze startenden Streaming-Dienst Disney+ bekannt gegeben. Dabei wurde deutlich, dass der Preisdruck auf einen der größten Mitbewerber im Streaming-Markt, Netflix, beträchtlich steigen wird. Disney bietet seinen Service in den USA zu einem Monatspreis von 6,99 US-Dollar an. Darin enthalten sind bis zu vier gleichzeitige Streams und bis zu 4K-Auflösung. Insgesamt sieben Nutzerprofile können in einem Account erstellt werden. Beim Konkurrenten Netflix zahlt man hierzulande für 4K-Streaming und vier gleichzeitige Streams hingegen 15,99 Euro pro Monat.

Eine weitere interessante Neuigkeit ist die Art und Weise der Veröffentlichung von Disney-Serien. Diese sollen nämlich nicht wie oftmals bei Netflix Staffel-weise erscheinen. Vielmehr soll, wie vom herkömmlichen TV gewohnt, jede Woche eine neue Folge der jeweiligen Serie zum Abruf bereit gestellt werden.

Zu den unterstützten Geräten von Disney+ gehören Android- und iOS-Smartphones und -Tablets, Fernseher mit Android TV, PC-Webbrowser, Google Chromecast, Apple TV, PS4 und XBox One. Die Amazon-Fire-Geräte werden bislang nicht genannt.

Disney+ startet am 12. November 2019 in den USA. Kanada, die Niederlande, Australien und Neuseeland sollen noch im gleichen Monat folgen. Der Starttermin und der Preis für Deutschland ist noch nicht bekannt.