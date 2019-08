Steam Topseller KW 35/2019: Remnant - From the Ashes direkt auf Platz 1

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz. In der vergangenen Woche (19. bis 25. August 2019) konnte sich der Soulslike-Shooter Remnant - From the Ashes die Spitzenposition sichern. Der vor knapp einer Woche erschienene Titel begeistert die Steam-User gerade wegen seines hohen Schwierigkeitsgrades. Aktuell sind 83 Prozent der 5.690 Steam-Reviews positiv.

Weiterhin erwähnenswert sind das ebenfalls erst vor einigen Tagen auf Steam veröffentlichte Age of Empires Definitive Edition auf Rang 10 und Valves VR-Brille Index auf Platz 2. Auf Platz 7 findet sich ein Turnier-Pack für Counter Strike - Global Offensive.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

Remnant - From the Ashes Valve Index VR Kit Remnant - From the Ashes No Man's Sky Grand Theft Auto 5 Monster Hunter - World StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens Playerunknown's Battlegrounds Destiny 2 Age of Empires Definitive Edition

Anmerkung: Doppelnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.