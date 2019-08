The Castle: Old-School-Point-and-Click-Adventure im LucasArts-Stil auf Steam erschienen

PC

Das Old-School-Point-and-Click-Adventure The Castle wurde am 26. August auf Steam veröffentlicht und ist dort für 4,99 Euro erhältlich. The Castle ist das Erstlingswerk des Indie-Entwicklers Ishtar Games und wirkt wie eine Hommage an den Klassiker Maniac Mansion (Kultklassiker Folge 1 - Maniac Mansion). Entwickelt wurde The Castle mit der quelloffenen Spiele-Engine Adventure Game Studio, weshalb die Optik wie auch die Steuerung an die früheren LucasArts SCUMM-Spiele erinnert. Zur Geschichte schreiben die Entwickler auf Steam :

Das Böse übernimmt eine kleine Stadt. Aber eine Gruppe couragierter Abenteurer hat die Entscheidung getroffen eine Expedition zu organisieren, um dem gefürchteten Vampir ein Ende zu bereiten.

Zu Beginn des Abenteuers sucht ihr euch aus sieben verschiedenen Charakteren drei Helden aus. Da jeder Charakter ganz individuelle Fähigkeiten und Schwächen aufweist, beeinflusst eure Auswahl den Schwierigkeitsgrad. Mit einigen Figuren ist es leichter das Spiel abzuschließen, mit anderen wird es schwerer. Insgesamt könnt ihr so fünf unterschiedliche Enden erleben. Als Sprachen stehen euch derzeit Englisch und Spanisch zur Verfügung, ob noch weitere Lokalisationen hinzugefügt werden sollen ist nicht bekannt.