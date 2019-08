Shenmue 3: Gute Verkäufe machen Nachfolger wahrscheinlicher

PC PS4

Im November dieses Jahres werden der Entwickler Ys Net und der Publisher Deep Silver das Open-World-Action-Adventure Shenmue 3 (im gamescom-Anspielbericht) auf den Markt bringen. Wie Yu Suzuki kürzlich gegenüber Videogames Chronicle verriet, würden gute Verkäufe des Spiels die Wahrscheinlichkeit eines Shenmue 4 erhöhen. „Wenn Shenmue 3 sich gut verkauft, wird es die Sache mit Shenmue 4 leichter machen. Ich denke aber, dass es vor allem davon abhängen wird, welche Partner wir dafür gewinnen können“, erklärte der Serienschöpfer.

Mit guten Verkaufszahlen lassen sich potentielle Geldgeber sicherlich leichter gewinnen. Shenmue 3 war das bisher am höchsten finanzierte Spiel in der Geschichte von Kickstarter. Insgesamt wurden 6,3 Millionen US-Dollar von rund 69.320 Unterstützern zusammengetragen. Laut Suzuki deckt das Spiel aber zusammen mit den beiden Vorgängern nur 50 Prozent der gesamten Geschichte ab. Im Jahre 2015 sagte der Macher in einer „Fragt mich was ihr wollt“-Runde auf Reddit, dass er gerne elf Kapitel der Story, verteilt auf mindestens fünf Spiele, veröffentlichen will. Shenmue 3 wird ab dem 19. November für PC und die PS4 erhältlich sein.