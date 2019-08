Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis: Erste Episode zur Zeit kostenlos

PC XOne PS4

Im April 2019 veröffentliche Ubisoft mit Die Elysischen Gefilde die erste Episode zur zweiten Story-Erweiterung des Action-Adventures Assassin's Creed Odyssey (Testnote 8.0). Insgesamt sind drei Episoden für den Das Schicksal von Atlantis betitelten DLC geplant. Weitere Informationen zu den Elysischen Gefilden sowie einen Trailer findet ihr in unserer News vom 24. April.



Aktuell könnt ihr euch diese Episode kostenlos sichern. Einzige (logische) Bedingung ist, dass ihr Besitzer des Hauptspiels sein müsst. Sollte dies der Fall sein, findet ihr die nötigen Schritte zum Herunterladen des Gratis-Inhalts über die Aktionsseite von Ubisoft. Der Gratisdownload gilt für alle unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One. Die Geschenkaktion ist befristet bis zum 1. September 2019. Falls ihr euch für den gesamten Season Pass oder den Kauf eines Einzel-DLCs interessiert, findet ihr diese aktuell um 50 Prozent reduziert im Ubisoft Store.