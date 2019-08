Kingdom Come: Mod-Support in Kürze // Nachfolger wieder mit Cry-Engine

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 12,91 € bei Amazon.de kaufen.

Das Mittelalter-Open-World-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) wird auf dem PC in Kürze mit der Mod-Unterstützung bedacht. Dies gab Tobias Stolz-Zwilling, der PR-Manager von Warhorse Studios, in einem Interview mit der Website Game Pressure bekannt. Laut Zwilling ist dies das letzte Feature, das die Entwickler für den Titel noch abliefern wollen:

Momentan arbeiten wir an den Modding-Werkzeugen, damit die Leute ihre eigenen Sachen machen können. Steam Workshop funktioniert zwar bereits, aber nur mit diesen Werkzeugen kann man beispielsweise seine eigenen Quests schreiben.

Für die Konsolen wird es vorerst keine Mods geben - nicht, weil man es nicht möchte, sondern weil Microsoft und Sony noch keine Einigung erzielt haben, erklärt Zwilling: „Ich kann euch also sagen: PC - ja. Und was den Rest betrifft, müssen wir sehen. Da bin ich mir nicht sicher.“

Im Verlauf des Interviews wird Zwilling auch auf Kingdom Come - Deliverance 2 angesprochen und gefragt, ob der Nachfolger auch den gleichen grafischen Motor nutzen wird. Zwilling dazu: