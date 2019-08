Darauf freut sich die Redaktion im... September 2019

Der September läutet langsam aber sicher das Ende des Sommerlochs ein. Die Redaktion und Autoren freuen sich dementsprechend auf erste Blockbuster, und auch ein anstehender Umzug erzeugt Endorphine.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich werde im September ganz sicherweiter gucken, außerdem vielleicht, und interessiere mich zudem für(Kriminalfall im Amazonas). Von den Kinostarts klingtmit Tommy Lee Jones und Brad Pitt sehr interessant (ich hoffe auf ernsthafte SF statt Popcorn-Sci-Fi-Gedöns).Und für alle, die gerne ihren Stab schütteln, bis er blau leuchtet: Am 13. September wird es bundesweit eine Special Night mitgeben, "Uncut und remastered und in 4K", bevor dann am 19.9.neu erscheint (eine subtile Anspielung auf den Untertitel des Erstlings, "First Blood").Zur Story von Last Blood vermute ich, dass John Rambo, missmutiger Insasse eines Pflegeheims, der es immer noch auf täglich 800 Liegestützen bringt, beim Blutspenden versagt: Es kommt schlicht nichts mehr raus. Deswegen muss ein kleines laotisch-kubanisches Mädchen, dem er sonntags immer das lautlose Töten beibringt, und das nur durch Rambos seltene Blutgruppe hätte gerettet werden können, sterben. Schuldgefühle drohen den Helden zu übermannen. Als Gründe für seine Blutlosigkeit vermutet Rambo die vielen Verwundungen damals in Afghanistan, insbesondere die durch seine Kavallerieattacke auf Sowjet-Helikopter erlittenen chronischen Hämorrhoiden. Doch auch nachdem er sich diese mit Schießpulver weggebrannt hat, tritt keine Besserung ein. Indem John Rambo einen Mitsenioren nach dem anderen bis zur Senilität foltert, bringt er das Versteck eines seit 30 Jahren nicht mehr praktizierenden Militärarztes in Erfahrung. Mit letzter Kraft und letztlich nur von seinem übergroßen Stirnband über Wasser gehalten, paddelt er im selbstgebauten Kanu nach Kambodscha, wo der Ex-Arzt, mittlerweile naturalistischer Maler von Landminen-Versehrten, die wahre Ursache für Rambos Hämoglobindefizit herausfindet: Seit dem Vietnamkrieg saugen immer noch Blutegel an unserem Elitekiller! Und zwar an schwer zugänglichen, wirklich sehr unangenehmen Stellen. Und groß sind sie geworden, die Egel! Beim Versuch, die Parasiten mit seinem Lieblingsbogen abzusprengen, fügt er sich selbst eine tiefe Wunde zu, durch die nun der letzte Lebenssaft entfleucht. Rambo verstirbt. Aber erst, nachdem er noch einige Seemeilen den Mekong hinaufgeschwommen ist, um in einem Camp für Ausgestoßene eine letzte Mission zu erfüllen: nämlich Drehbuchschreiber, Regisseur und Produzent des vierten Serienteils (jeweilsmehrfach zu erwürgen. Es donnert, und aus der Ferne ist noch einmal die Stimme von Colonel Trautmann zu hören: „Gott kennt Gnade!“ Dann löst sich der allerletzte Tropfen Blut aus dem geschundenen Greisenkörper unseres gutherzigen Tötungstitanen und fällt in einer mehrminütigen Sequenz Richtung Dschungelboden, während sich muskulös-faltige Arme gen Himmel strecken. Beim Auftreffen des Bluttropfens gehen rings um den Helden nicht-detonierte Napalmbomben hoch, und durch die Hitze löst das direkt auf Rambo zielende Bordgeschütz eines Kampfjet-Wracks ein letztes Mal aus. John R. stirbt an Verblutung, Verbrennung und Erschießung, vor allem aber an gebrochenem Herzen, des Mädchens wegen. Dies ist das Ende. Nach dem Abspann, Nicht-Cineasten haben das Kino längst verlassen, wird die Leinwand nochmals hell: Der verkohlten Erde, genau dort, wo das „Last Blood“ den Boden benetzte, entspringt im Zeitraffer ein junger Baum. Im schummrigen Urwaldlicht deutlich zu sehen: Er fluoresziert blau.Eigentlich sollte ich, schon zum Austesten meiner persönlichen Schmerzunempfindlichkeit, in Last Blood reingehen. Ob ich aber auch die Special Night ertragen würde und die Rückerinnerung daran, dass ich Rambo 2 mal supercool fand und ganz stolz war, dass ich überhaupt reingelassen wurde...? Eher nicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Darf ich ehrlich sein? Trotz objektiv mehrerer Spiele-Hochkaräter lassen mich die meisten Neuerscheinungen im September kalt. Am ehesten freue ich mich noch auf, da ich mit den Gears-of-War-Spielen eigentlich immer meinen Spaß hatte, auch wenn mir die Story meistens nach einigen Stunden zu doof wird. Aber wer spielt Gears schon wegen der Story? Außerdem ist die Chance sehr gut, dass Mitte/Ende September ein neues Letsplay-Crowdfunding beginnt, und zwar zu einem Strategiespiel.[SONSTIGES] Im September freue ich mich auf die-- und darauf, dass ich sie erstmals seit etlichen Jahren rein als ferner Zuseher genießen werde, das heißt die paar Highlights, die es für meinereiner dort gibt. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich mit dem Jörg-in-Tokio-Fotogalerien-Defizit psychologisch klar kommen werde. Vermutlich muss ich die spannende Serie "Jörg in Salmdorf" einführen. Ach, noch eine Kleinigkeit: Am 15. September wird GamersGlobalalt. Große Feierlichkeiten sind nicht geplant, wir haben schlicht nicht die Zeit dafür :-([FILME/SERIEN] Dank dem Beitrag von Hagen hier bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Staffel 23 vonkommt. Auch wenn mir die letzten Seasons aus dem beschaulichen Kleinstädtchen eher enttäuscht haben, so freue ich mich doch auf neue Scherzchen von Kyle, Stan, Kenny und Cartman. Derbe asozialer Humor geht schließlich fast immer.[SPIELE/BRETTSPIELE] Noch derber als bei den Serien wird es im September wohl auf der Xbox One. Schließlich steht Gears 5 vor der Tür, und sind wir uns mal ehrlich: Gediegen Locust in ihre Einzelteile zu zersägen geht immer. Der erneute Wechsel des Hauptcharakters könnte mir egaler nicht sein, solange die Action stimmt bin ich zufrieden.[SONSTIGES] Es wurde mal Zeit, die Herzensdame und ich machen eine Woche Urlaub ohne Freunde, Familie, Bekannte. Einfach nur wir beide und die Ostsee. Das kann ich auch bitter brauchen nach allem was in den letzten Monaten privat und beruflich so los war. Wir haben uns bewusst für ein Hotel entschieden und keine Ferienwohnung um uns mal so richtig entspannt den Hintern hinterher tragen zu lassen.

[FILME/SERIEN] Bei Fox Deutschland läuft am 13. September die vierte Staffel von Animal Kingdom mit der großartigen Ellen Barkin an, die ihre Söhne zu Raubzügen anstiftet, das ist zumindest cool. Ansonsten mache ich mit meinem Marathon von Friends weiter.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Kann ich hier reinschreiben, dass ich mich natürlich auf FIFA 20 freue? Oder ist das zu doof? Gears 5 als kurzer Shooter-Happen zwischendurch ist bestimmt auch cool. Und auch das Rollenspiel Greedfall werde ich mal im Auge behalten, auch wenn ich mir sicher bin, dass die Screenshots deutlich besser aussehen als das Spiel.



[SONSTIGES] Okay, dann bin ich mal ganz offen, warum ich mich ein paar Monate zurückgezogen habe und das Spielejahr 2019 für mich bislang unwichtig war: Meine Frau und ich haben vier Monate lang Real-Life-Sims im Hardcore-Modus mit Permadeath gespielt - und verloren. Jetzt habe ich umzugsbedingt wieder mehr Zeit für mich selbst. Zuerst kam meine Liebe zur Musik zurück, die ich immer ein wenig unterdrückt habe. Da freue ich mich im September ganz besonders auf Putzlicht, das neue Album von Niels Frevert, und auf Terms of Surrender von Hiss Golden Messenger.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Für mich gibt es lediglich zwei Dinge, die ich mir unbedingt geben will. Zum einen kommt der zweite Teil vonins Kino – Teil 1 hatte ich vor zwei Jahren mit Christoph auf dem Fantasy Film Fest in München gesehen und mich auch auf GamersGlobal in einer kleinen Kritik dazu ausgelassen. Mir hat der erste Teil zwar gut gefallen, aber trotz erheblich höherem Budget fand ich dennoch, dass er an TV-Adaption des-Romans mit „John Boy Walton“ undnicht ganz rankam. Aber nach so manchen schlechten Horror-Remakes der letzten Jahre, darf ich bei Es nach Teil 1 zumindest vorsichtig optimistisch sein. Das zweite ist Fortsetzung der ersten Staffel von. Brillant fand ich die ersten Episoden zwar nicht, aber sie hatten schon ihren ganz eigenen Charme, der dann doch irgendwotypische Handschrift trug.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es kommen im September zwar bereits einige dicke Triple-A-Produktionen raus, aber bei mir sind es zwei im Zweifel nicht ganz so hoch budgetierte Titel – rein zufällig auch noch vom selben Publisher. Da wäre zum einen. Ich mochte bislang so ziemlich jedes Spiel von Spiders ganz gerne, aber man merkte am Ende immer, dass irgendwann das Geld (oder vielleicht auch die Ideen) ausgingen. Aber nach dem insgesamt positiven Trend der letzten Jahren und den vielversprechenden Trailern, erhoffe ich mir nicht nur ein gutes Fantasy-RPG, sondern ein Abenteuer, mit dem das französische Studio international endgültig den Durchbruch schaffen könnte. Das zweite Spiel von Focus Home Interactive ist natürlich. Ich fand schon den ersten Teil sehr gut, und das Hands-on von einigen Wochen hat mich sehr zuversichtlich gestimmt, dass Deck13 mit dem Nachfolger noch mal deutlich zulegen kann.[SONSTIGES] Vorfreude auf Kleinigkeiten gibt es immer. Aber ich hoffe eigentlich nur, dass ich im September allgemein noch gut Freizeit mitnehmen kann. Oktober und November werden wie jedes Jahr wieder gut gefüllt sein, da tut's gewiss gut, wenn man davor auch mal ein paar Körner sparen kann.[FILME/SERIEN] Stan, Kyle, Cartman und Kenny begleiten mich mindestens seit meinem neunten Lebensjahr, denn schon mein älterer Bruder war ein großer Fan von. Daher hatte ich schon Kontakt zu den vier Jungs in Form morbider Kenny-Plüschfiguren und schlechten N64-Egoshootern, bevor ich je eine Folge der Serie der Dauerprovokateure Stone und Parker gesehen und gefeiert habe. Momentan schaue ich nochmal die aktuelle Staffel und freue mich auf den Start von Staffel 23.[SPIELE/BRETTSPIELE]Im September werde ich absehbar kaum Zeit zum Spielen haben. Sobald sich die Wogen im Terminkalender geglättet haben, werde ich abernachholen. Die schwerfällige Demo letztes Jahr hat mich zunächst ernüchtert. Sie erinnerte nur entfernt an das dynamische, schnelle Feuerwerk, dass der Ankündigungstrailer versprochen hatte. Doch die Release-Verschiebung scheint Entwickler Marvelous dem letzten Gameplay-Material zu urteilen genutzt zu haben, um genau daran zu schrauben. Fette Farbpalette, fette Bässe und fette Mecha-Action, da schütte ich nun doch wieder proaktiv Endorphin aus.[SONSTIGES]Umzugsplanungen, an meiner Abschlussarbeit werkeln und noch mal mit geschätzten Freundinnen und Freunden anstoßen, bevor es Richtung gelobtes Land bei Haar geht.[FILME/SERIEN] Wie letzten Monat angekündigt, haben wir auf Netflix inreingeschaut. Die erste Folge fanden wir großartig, jetzt suchen wir Zeit für die folgenden. Bestimmt werden wir im September fündig. Ansonsten setze ich mir an der Film- und Serien-Front besser erst einmal keine weiteren Ziele -sei Dank.[SPIELE/BRETTSPIELE] Zwar schon im August erschienen, wird mir WoW Classic aber auch im September viel Freizeit rauben. Es macht bisher erstaunlich viel Laune, durch das Azeroth aus den Jahren 2004 bis 2006 zu laufen. So viel Spaß, dass ich das Nostalgieabenteuer vielleicht nicht einmal für Gears 5 unterbrechen werde, auf das ich mich eigentlich seit der Ankündigung freue. The Surge 2 will ich Ende September aber unbedingt mitnehmen. Mit dem Vorgänger hatte ich deutlich, deutlich mehr Spaß als beispielsweise Jörg.[Sonstiges] WoW Classic, Geburtstag, WoW Classic. Und nebenbei viel Arbeit. Der September ist voll.