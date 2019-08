Dying Light 2: Entwickler zeigt die E3-Demo heute Abend im Livestream

PC XOne PS4

Das polnische Entwicklerstudio Techland hat im Zuge der diesjährigen E3 eine neue Demo zum kommenden Open-World-Spiel Dying Light 2 (im E3-Anspielbericht) hinter verschlossenen Türen präsentiert. Diese Demo wollen die Macher am heutigen Abend via Livestream der Öffentlichkeit zeigen. Der Livestream startet um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) auf Twitch.TV.

Die Geschichte von Dying Light 2 beginnt rund 15 Jahre nach den Ereignissen im Vorgänger, in einer Zukunft, in der die Überreste der Menschheit in einer Stadt ums Überleben kämpfen und verschiedene Fraktionen versuchen, die Vormachtstellung zu erlangen, während die Infizierten tagsüber die dunklen Gassen der verfallenden Metropole und des Nachts ihre Straßen beherrschen. Ihr schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, eines infizierten Überlebenden, dessen Entscheidungen einen direkten Einfluss auf die Spielwelt haben werden. Dying Light 2 soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.