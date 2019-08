Der Messestress ist vorüber, wir sind wieder in der Redaktion angekommen und feuern direkt aus allen Rohren. Im heutigen Podcast gibt es nicht nur eine starke Vorschau, sondern auch Geschichten.

Es ist also wirklich geschafft, die Messe in Köln ist überstanden und wir sind heil wieder in der GG-Redaktion angekommen. Ein paar allerletzte Geschichten haben wir natürlich noch für euch, aber dominierend ist die Gamescom 2019 in diesem Montagmorgen-Podcast auf keinen Fall. Versprochen! Jörg und Dennis plaudern auch über ihre Wochenenden, verraten euch, was die nächsten Tage auf GamersGlobal vor sich geht und beantworten eure Userfragen.