Zankstelle Vol. 38: Der Launcherwahn auf dem PC

2004. Das Jahr des Sündenfalls: von Profitgier getrieben, kündigte die kleine Software-Schmiede Valve das erste Spiel an, das die hauseigene Vertriebsplattform Steam zwingend voraussetzte. Natürlich nicht irgendein Spiel. Nein, um die Massen zu zwingen, musste mit Half-Life 2 ein potentieller Millionenseller mit einem eigenen Konto zwangsverkuppelt werden. Kein Weiterverkauf mehr möglich. Einen Rechtsstreit mit dem damaligen Valve-Publisher Vivendi gewann Valve und konnte sich so im Laufe der Jahre eine monopolartige Stellung sichern. Andere Hersteller rochen das große Geld und packten den heimischen PC und die Konsolen mit weiteren Programmen voll: EA startete Origin, Ubisoft schickte uPlay ins Rennen, GoG schoss die Galaxy ins All und selbst Kalypso konnte sich einen eigenen Launcher nicht verkneifen. Startet ein Rechner alle diese Programme, erstickt der Taskmanager fast an im Hintergrund laufenden Programmen. Und Millionen von Spielern gaben ihre Besitzrechte auf und kaufen nur noch eine Nutzungserlaubnis.

2004. Das Jahr, das den Indie-Boom erst ermöglichte. Mit Steam etablierte sich im Laufe der letzte 15 Jahre eine Plattform, auf der auch kleine Nischentitel eine Heimat finden. Software ist plötzlich rund um die Uhr und auch an jedem Sonn- und Feiertag nur einen Mausklick entfernt. Kein Zwischenhandel, der die Ware nicht vorrätig hat. Kein schlecht gelaunter Verkäufer ohne Ahnung. Schnell und günstig: so kaufen wir Software heute. Niemals in der Gaming-Geschichte gab es so viele Spiele für so wenig Geld zu kaufen. Und die Konkurrenz unter den Launchern sorgt dafür, dass das auch so bleibt.

Zwei ziemlich unterschiedliche Standpunkte erfordern mindestens zwei unterschiedliche Podcaster: die GG-User Jonas S. und Hendrik stellen sich zusammen mit dem Zankstellen-Stammhörer Heiko dieser Herausforderung und diesem Thema.

