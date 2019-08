GG-Rückblick KW 34/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 34: Rückblick von Sonntag, 18. August, bis Samstag, 24. August 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Alle redaktionellen Inhalte der vergangenen GC19-Tage an dieser Stelle aufzulisten würde den Rahmen sprengen, weshalb wir auf unsere Eventseite verweisen, auf der ihr alle Angespielt- und Angeschaut-Berichte findet. Begonnen haben wir die gamescom-Woche mit dem 315. MontagMorgenPodcast, außerdem erfahrt ihr in einer neuen Jörgspielt-Ausgabe, mit welchen Titeln sich der GG-Chefredakteur zuletzt beschäftigt hat. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass unser aktuelles Gewinnspiel noch bis zum 29. August läuft. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Neben den Redakteuren beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder mehrere User-Autoren an der Berichterstattung zur gamescom, wie auch die nachfolgende Aufzählung verdeutlicht. Auf großes Interesse stießen zum Beispiel die Meldungen zur Umbenennung der Blue-Byte-Studios oder die Bestätigung von PS5-Bildern. Häufig aufgerufen wurden außerdem die News über das RTX-Raytracing in mehreren Spielen oder auch, dass es keine weiteren Xbox-Titel für andere Plattformen geben soll. Ebenfalls vertreten sind zwei Meldungen zu Google Stadia. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 25. August (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Auch bei den Community-Inhalten ist die diesjährige gamescom in Form eines (häufig abgerufenen und zahlreich kommentierten) Berichts über die Gamescom Opening Night vertreten. Darüber hinaus laufen nach wie vor zwei User-Projekte zum 10jährigen Jubiläum von GamersGlobal, und auch auf die Lesetipps zum Wochenende müsst ihr nicht verzichten:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Telekom kündigt eigenen Cloud-Gaming-Service an // Medion startet eigenen Spiele-Streamingdienst

Neben dem Internetriesen Google bieten mit der Deutschen Telekom und Medion auch zwei deutsche Unternehmen in den kommenden Monaten eigene Spiele-Streamingdienste an. Wird Konkurrenz das Geschäft beleben oder wird es so kommen, wie es in einigen (eher spöttischen) Kommentarem zu lesen ist? Die Zeit wird es zeigen.

» Wünscht sich Steam auf der Arbeit... «

— TheRaffer am 22. August 2019

❺ ⚊ KW 34/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Wie unser Fazit zur diesjährigen gamescom lautet, erfahrt ihr im weiter oben verlinkten Video. Welche Titel und Ankündigungen wir auf der gamescom 2014 interessant fanden, könnt ihr euch in der nachfolgend verlinkten Aufnahme anschauen. Darüber hinaus zog seinerzeit auch einer unserer User ein Fazit, in einer umfangreichen Plus-Galerie wird euch darüber hinaus das Projekt „Mini-Gaming-PC“ nähergebracht. Getestet haben wir im August 2014 Metro Redux, weiteren Lesestoff bietet ein User-Artikel zu Unsicherheit in Spielen.