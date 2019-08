GC19: Mega Drive Mini ausprobiert und mäßig angetan

andere

Eine Mini-Neuauflage klassischer Konsolen folgt der nächsten. Mit einer Mikro-Variante des Mega Drive will nun auch Sega für Umsatz sorgen. Doch braucht man dieses Ding überhaupt?

Bei der Spieleauswahl für die Minineuauflagen klassischer Konsolen kann man am Ende sicher immer streiten. Doch wo andere auch mal einen zuvor nie offiziell veröffentlichten Titel anbieten, wie Nintendo es im Falle des SNES Classic Mini mit Star Fox tat, haben andere an sich nur Kram im Angebot, den man inzwischen größtenteils für zig andere Plattformen haben kann. Und das in wenigstens gleicher Qualität. Das ist auch der wesentliche Grund, weshalb mich dernicht wirklich anmacht. Fast alle Spiele, ob nunoderkann ich auf anderen Plattformen haben -- und die laufen auf PS4 und Co. nicht schlechter, sondern meinem Eindruck von der Gamescom nach sogar deutlich besser. (Anmerkung der Redaktion: Man kann die sehr umfangreiche Liste von 42 oft hochkarätigen Spieletiteln des Mega Drive Mini auch anders einschätzen.)Ich gebe zu, dass bei mir auch die Mini-Varianten von NES und SNES nur deshalb keinen Staub ansetzen, weil sie nicht offen im Regal stehen. Aber selten war die Mini-Variante einer klassischen Videospielkonsole für mich so uninteressant wie die von Segas Mega Drive. Klar hat das auch etwas damit zu tun, dass ich privat nie einen Megadrive besessen habe. Aber am Ende sind es eben doch die Spiele, für die ich mir nicht noch ein zusätzliches Teil hinstellen muss, für das ich 80 Euro auf den Tisch legen soll.Die Verarbeitung des Geräts an sich ist aber zumindest schon mal gut und steht der der Nintendo-Minis prinzipiell in nichts nach. Was mir schon beim Anspielen vonund Konsorten auf den Wecker geht, ist der Controller. Klar muss der so aussehen wie die Originale -- und dankenswerterweise gibt es auch gleich zwei auf einmal dazu. Aber das Gamepad war halt damals wie heute nicht gut designt. An die allgemeine Form des Eingabegeräts oder die Anordnung der Tasten kann man sich sicherlich gewöhnen -- und Besitzer des Originals kennen es auch nicht anders. Aber jeder eckig-unhandliche Nintendo-Controller liegt dennoch besser in der Hand und hat bei den Tasten einen wesentlich angenehmeren Druckpunkt.Nostalgie hilft bei Mini-Varianten von Spielekonsolen natürlich immer. Beim Mega Drive Mini ist es aus meiner Sicht aber mehr oder weniger das Einzige, was zu einem Kauf verlocken könnte. Gut, die Spiele haben mit Speicherfunktion und Co. am Ende dann doch teils Vorteile etwa gegenüber der PS4-Neuauflagen. Für mich reicht das Kaufargument dann aber nicht aus. Für mich ist das tatsächlich eine Mini-Konsole, die die Welt nicht braucht.Autor: Benjamin Braun