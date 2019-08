GC19: FIFA 20 vs. PES 2020 -- wer aktuell die Nase vorn hat

PC XOne PS4

Schon bald werden die Fußball-Simulationen von Konami und EA um die Gunst der Spieler kämpfen. Wir haben beide Titel in Köln für euch angespielt und verraten, wer derzeit die Nase vorn hat.

Das Teaserbild stammt aus eSport PES 2020.Für mich als FC-Anhänger war es eine der besten Nachrichten der jüngeren Zeit: EA integriert weitere originalgetreu nachgebildete Stadien aus der Fußball-Bundesliga! Da sind dann zwar auch hässliche Wellblech-Arenen wie der Borussia Park dabei, aber mit dem Rhein-Energie-Stadion auch die Heimstätte des großartigsten Vereins, den der deutsche Fußball jemals hervorgebracht hat. Natürlich habe ich daheim erst mal die Esel, Verzeihung, Fohlen plattgemacht, mit einer Leistung, die selbstzum FC-Fan gemacht hätte.Auffällig in der Partie ist vor allem, dass EA Canada bei den Animationen erneut zulegt. Fast so realistisch wie in PES funktionieren Ballan- und -mitnahme. Auch beim direkten Passspiel auf dem Weg zum gegnerischen 16-Meter-Raum spielen die Position zum Ball und die Dauer, mit der ich die Aktionstaste drücke eine bedeutende Rolle. Immer noch zu blöd bin ich bei der Abnahme von Flanken im gegnerischen Strafraum, wenn mein Mitspieler nicht gerade meterweit von meinem Stürmer entfernt auf die Gelegenheit zum Einnetzen lauert. Immer wieder habe ich bei enger Manndeckung das Gefühl, bei Kopfbällen zu sehr im Nachteil zu sein und dass doch noch so manche Dinge invorberechnet werden, die den allgemein erneut gestiegenen Realismusgrad aufweichen.(oder eSport PES 2020, wie es offiziell heißt) präsentiert sich gerade auch in diesem Punkt stärker. Egal ob im Zweikampf oder bei der Leistung der Torhüter habe ich das Gefühl, dass meine Angriffsbemühungen immer wieder künstlich von der KI unterbunden werden oder der Gegner bei einem eigenen Vorstoß plötzlich Ballstaffetten abzieht, die selbst einem FC Barcelona nicht in dieser Regelmäßigkeit gelingen. Barcelona ist indes auch in FIFA mit der kompletten Mannschaft enthalten. Das Camp Nou allerdings gibt es nur im neuen PES. Aber das rotzige Standard-Stadion in FIFA 20 ist mir ganz recht -- zu meinen Lieblingen zählenund Co. schließlich nicht.Wo sich beide Spiele recht wenig nehmen, sind die Schiedsrichterleistungen. In beiden Titeln werden Fouls angemessen geahndet, in beiden Spielen lässt der Schiri zunächst Vorteil laufen, wenn es in der Situation Sinn ergibt. In PES werden die Partien aber immer noch auffällig häufiger unterbrochen, als im neuen FIFA. In FIFA 20 kommt es regelmäßig zu schnell ausgeführten Freistößen oder Einwürfen. Bei PES nimmt eine kurze Überblendung, nach der sich die Teams wieder vollständig neu sortiert haben, aber zumindest seltener als letztes Jahr das Tempo raus. Insgesamt ergeben sich daraus aber bei der Dynamik des Spiels keine Nachteile für den Konami-Kick, da die KI beim Spielaufbau bereits bei Standard-Einstellungen einen insgesamt besseren Job macht.Rein visuell hat FIFA abseits der realistischen Animationen bei Laufbewegungen die Nase leicht vorne. Gerade auch originale Fangesänge in den Stadien gibt es bei EA deutlich mehr und eben auch bei vielen der kleineren Vereine -- die Esel hatte ich ja bereits erwähnt. Nach gleich mehreren Spielen mit regennassem Platz sind mir in FIFA 20 besonders Verbesserungen beim Wetter aufgefallen. Wo in den letzten Jahren teils so viel Wasser auf dem Rasen war, dass er mehr an ein Schwimmbad erinnerte und an die Regenschlacht zwischen Deutschland und Polen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, wirkt das Spiel nun auch in dieser Hinsicht authentischer und ausgereifter.PES wiederum verbessert sich technisch insbesondere bei den Ladezeiten aber auch bei der Beleuchtung, die in früheren Jahren teils absurd anmutende Licht- und Schatteneffekte zu Tage trug. Gewiss, FIFA war insbesondere bei den Spielergesichtern in Bezug darauf auch nicht gerade frei von Mängeln. Die stellt aber auch EA dieses Jahr praktisch komplett ab. Und zumindest bei den Topteams machen sich auch die neu gescannten Spielergesichter in den Rückblenden positiv bemerkbar. Da hat FIFA genauso einen Vorteil wie, das wusste jeder vorher schon, bei den Lizenzen. Vereinzelte Exklusivdeals von Konami, die unter anderem mit dem FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München immerhin vier Bundesliga-Clubs an Bord haben.Allgemein hat FIFA 20 nicht nur bezüglich Ligen, Stadien und Co. mehr zu bieten, sondern auch bei den Spielmodi. Beliebte Spielvarianten wie Ultimate Team sind genauso mit dabei wie eine neue Ausgabe des Storymodus The Journey. Angespielt habe ich den auf der gamescom nicht, weshalb ich mich diesbezüglich nicht weiter äußern kann. Mir hat die gut inszenierte Fußball-Seifenoper bislang aber immer ganz gut gefallen, weshalb ich mir sicher bin, dass das auch in der Neuauflage der Fall sein wird.Es ist nach jeweils gut 60 Minuten Hands-on, bei PES sind es inklusive etlicher Partien in der bereits verfügbaren Demo einige Stunden mehr, unmöglich, ein finales Urteil zu Fällen, zumal sich bei Schiedsrichterleistungen, Torhüterverhalten und vielem anderen bis zum finalen Launch wie üblich noch etliche Änderungen ergeben werden. Auf dem Platz hat PES meinem Eindruck nach aber wie zuletzt so oft die Nase vorn, als Gesamtpaket begegnen sich die beiden Fußball-Simulationen aber auf Augenhöhe. Ich freue mich auf beide und falls mir die Ehre zuteil wird, werdet ihr schon bald im Test zu PES 2020 erfahren, ob der Konami-Vertreter nur sehr gut oder richtig stark vorlegen kann.Autor: Benjamin Braun