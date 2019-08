Metro 2033: Verfilmung des Romans von Dmitry Glukhovsky geplant

PC 360 PS4

Wie Variety berichtet, wird Metro 2033, der bekannte Kult-Science-Fiction-Roman des Autors und Journalisten Dmitry Glukhovsky, eine Verfilmung erhalten. Wie es heißt, arbeitet Glukhovsky mit den drei russischen Filmstudios TNT-Premier Studios Company, TV-3 Channel und Central Partnership Film Company zusammen, um den Film weltweit in die Kinos zu bringen.

Details zur Verfilmung sind noch rar gesät. Bisher ist nicht bekannt, welche Schauspieler dabei sind und wer den Platz auf dem Regiestuhl einnehmen wird. Da die Dreharbeiten aber bereits 2020 beginnen sollen, dürften weitere Infos nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Dies ist nicht der erste Versuch von Glukhovsky, die Geschichten aus der Metro in die Kinos zu bringen. Erst im Dezember vergangenen Jahres verwarf der Autor das Drehbuch von F. Scott Frazier (xXx - Die Rückkehr des Xander Cage), weil dieser das Setting „amerikanisieren“ und die Geschichte von Moskau nach Washington D.C. verlegen wollte. Glukhovsky entschied daher sich einen anderen Drehbuchautor zu suchen. Auch die drei russischen Studios, die nun am Bord sind, sind laut dem Autor entschieden dafür, das Original-Setting nicht zu verändern. Das Ziel sei es einen erstklassigen Blockbuster zu erschaffen und selbst die Fans zu verblüffen, die die Trilogie gelesen haben und sie auswendig kennen. „Um sie nicht zu enttäuschen, bin ich bereit als Creative Producer zu agieren und den Film mit Rat und Tat zu unterstützen“, so Glukhovsky.

Die Verfilmung soll aktuellen Plänen zufolge im Jahre 2022 in den russischen Kinos starten. Wann es in den westlichen Gefilden in die Kinos kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.