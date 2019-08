Darq: Entwickler erklärt Verzicht auf Epic-Exklusivität + DLC-Pläne

PC

Wlad Marhulets, der Gründer des Studios Unfold Games und der Entwickler hinter dem letzte Woche erschienenen Puzzles-Adventure Darq, hat sich auf seinem Blog zu Wort gemeldet, um zu erklären, weshalb er das Angebot von Epic Games, den Titel exklusiv für ein Jahr im Epic Store zu veröffentlichen, sowie den damit einhergehenden Geldzuschuss, abgelehnt hatte.

In dem veröffentlichten Beitrag erklärte, er, dass Epic ihm das Angebot wenige Tage nach der Ankündigung des Termins auf Steam per E-Mail unterbreitete. Marhulets wollte das Spiel zeitgleich den Spielern auf allen Plattformen (auch im Epic Store) zur Verfügung stellen, doch Epic lehnte ab und gab an, dass für sie nur die Exklusivität in Frage kommt. Marhulets dazu:

Ich mag Geld und es klingt sicher großartig, eine Vorauszahlung auf die garantierten Einnahmen zu erhalten. Doch auch wenn das mein erstes Mal als Entwickler ist, meine ich es sehr ernst, wenn ich sage, dass ich in dieser Branche für eine sehr lange Zeit tätig sein will. Ich hatte gerade das Veröffentlichungsdatum für Darq auf Steam angekündigt. Ein paar Tage nach der Ankündigung des Steam-Release-Termins das Spiel von Steam zu nehmen, würde die Glaubwürdigkeit meines Studios für immer zerstören. Ich möchte, dass meine Kunden darauf vertrauen, dass mein Wort etwas bedeutet, insbesondere wenn es um so wichtige Ankündigungen, wie ein Erscheinungsdatum oder die Plattform geht.

Das Angebot der Exklusivität von Epic Games abzulehnen, mag laut Marhulets vielleicht, kurzfristig gesehen, eine dumme Entscheidung gewesen sein. Bei langfristigen Überlegungen war dies jedoch in seinem Fall ein einfacher und naheliegender Gedanke. Darq sei schon Ende 2018 auf Steam gelistet und viele Nutzer haben das Spiel auf ihrer Wunschliste und warten seit fast einem Jahr geduldig auf das Erscheinungsdatum. „Das Spiel von Steam abzuziehen, besonders so kurz vor Release, würde viele Fans unglücklich machen, so der Entwickler.

In einem Beitrag auf Steam gab Unfold Games bekannt, dass Darq in Kürze ein neues Update bekommt, das nicht nur diverse Fixes umfassen, sondern auch Unterstützung für weitere Controller bieten wird. Marhulets bedankte sich bei den Fans für das viele Feedback und den anhaltenden Support und gab an, dass die Rückmeldungen der Fans zwar „überwiegend positiv“ waren, viele Spieler jedoch der Meinung sind, dass der Titel noch ein paar Levels mehr vertragen könnte. Diese will das Studio noch im Laufe dieses Jahres kostenlos nachreichen.