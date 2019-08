Minecraft: Snapshot bringt Bienen, Honig und mehr

PC Browser

Für die Java-Edition von Minecraft wurden mit einem Snapshot testweise Bienen, Bienennester, Bienenstöcke, Honig und Honigwaben hinzufügt. Bienen sind friedliche Bewohner, die euch nicht angreifen. Sollten sie euch stechen, sterben sie sehr wahrscheinlich, hinterlassen aber nichts. Die kleinen Tierchen lieben Blumen, sammeln Pollen und helfen euch, die Ernte zu verbessern – kehren sie unbeschadet zu ihren Nestern zurück, verbessert sich die Qualität des produzierten Honigs.

Neuerdings könnt ihr auch Bienenstöcke herstellen, die ihr in eurem Garten aufstellt, um euch selbst als Imker zu betätigen. Der gewonnene Honig lässt sich zum Beispiel in Flaschen abfüllen, selbst trinken, verkaufen oder auch in Zucker umwandeln. Mit Hilfe von Dispensern lässt sich die Produktion weiter steigern.

Bei einem Snapshot handelt es sich um eine Art Beta-Update, in dem ihr den neuen Inhalt testen und Fehler sowie Probleme an Mojang melden könnt. Den kompletten Inhalt des Snapshots könnt ihr auf dieser offiziellen Seite nachlesen.