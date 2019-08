Dead by Daylight erhält Stranger-Things-DLC // Trailer + Reveal Video

PC Switch XOne PS4

Dead by Daylight ab 2,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead by Daylight ab 22,74 € bei Amazon.de kaufen.

Behaviour Interactive und der Publisher Starbreeze Studios haben den DLC Stranger Things für das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight angekündigt, in dem ihr als Demogorgon zum Jäger, oder in den Rollen von Steve und Nancy Wheeler zum Gejagten werdet. Als Schauplatz dient dabei der Untergrundkomplex unterhalb des Hawkins National Laboratory.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. Darüber hinaus gibt es ein rund 40 Minuten langes Ankündigungsvideo, in dem Game Director Mathieu Cote, Art Director Filip Ivanović und Game Designer Janick Neveu erste Spielszenen präsentieren und über die neuen Fähigkeiten und Perks sprechen.

Der DLC bringt darüber hinaus zwei exklusive kosmetische Gegenstände. Dabei handelt es sich laut Steam-Produktseite um Steves abgewetzte hochgekrempelte Ärmel und Nancys zerrissenes Sweatshirt. Der Zusatzinhalt soll im September für den PC und die Konsolen erscheinen.

Stranger Things zählt zu den erfolgreichsten aktuellen Serien des Streamingdienstanbieters Netflix. Die dritte Staffel wurde im vergangenen Monat, am 4. Juli, veröffentlicht. Die Dreharbeiten zur vierten und letzten Staffel der Serie sollen im Oktober dieses Jahres beginnen.