GC19: The Eternal Cylinder: Open-World-Survival-Spiel angekündigt + Trailer

PC Switch XOne PS4

Publisher Good Shepherd Entertainment hat im Rahmen der gamescom 2019 The Eternal Cylinder angekündigt. Bei dem neuen Titel der Rock of Ages-Macher ACE Team Software handelt es sich um ein Open-World-Survival-Spiel, das auf den ersten Blick rein optisch an No Man's Sky erinnert, aufgrund der farbenfrohen Umgebung des fremden Planeten, seiner seltsamen Flora und skurriler Fauna. Das Spielprinzip wurde von einigen Kollegen der Presse bereits als "Spore auf Drogen" bezeichnet.

Nachdem eine globale Katastrophe euren fernen Heimatplaneten heimgesucht und beinahe alles Leben zersört hat, seid ihr als überlebendes buntes Alien-Wesen mit einem Rüssel ausgestattet unterwegs und müsst euch unter widrigen Umständen durchschlagen. Dabei hilft euch eure Fähigkeit zur genetischen Veränderung, ähnlich wie in Biomutant, euch den Umweltbegebenheiten anzupassen.

Je nachdem welche Gegenstände, Pflanzen, Eier oder Sporen sowie sonstige Lebewesen ihr mit eurem Rüssel einsaugt, geht die bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit direkt auf euch über, was in körperlicher Veränderung resultiert. Dadurch könnt ihr Hindernisse überwinden, Rätsel lösen oder Kämpfe bestehen. Benjamin Braun hatte die Gelegenheit, den Titel auf der GC19 anzuschauen. Er berichtet kurz darüber in unserem Fazit-Video zur diesjährigen Messe in Köln. The Eternal Cylinder soll im nächsten Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.