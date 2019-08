GC19: Predator - Hunting Grounds: Erstes Gameplay im Trailer

PS4

Entwickler IllFonic hatte den Multiplayer-Action-Titel Predator - Hunting Grounds ja bereits im Mai dieses Jahres exklusiv für die Playstation 4 mit einem Teaser angekündigt. Nun hat Sony anlässlich der gamescom 2019 einen neuen anderthalb minütigen Trailer mit Spielszenen aus dem asynchronen MP-Shooter veröffentlicht, den ihr euch im Anschluß gleich anschauen könnt.

Unter der treibenden Rock'n'Roll-Beschallung durch Little-Richards Log Tall Sally ist im Video ein Söldnertrupp im Hubschrauber zum Einsatzziel im Dschungel unterwegs, wo sie aus einem angeblich abgestürzten Satelliten, Daten bergen sollen. Es kommt zum Feindkontakt und ihr könnt actionreiche Kampfszenen bewundern. Doch plötzlich greift etwas Unerwartetes in die Kampfhandlungen ein.

Predator - Hunting Grounds verfolgt ein ähnliches Spielprinzip wie seinerzeit Evolve (Testnote: 8.5) oder Friday the 13th - The Game. Letzterer Titel stammt ebenso von Entwickler IllFonic. Ihr könnt also als Söldner in einem Trupp spielen oder euch als Predator auf die Jagd begeben. Der Shooter soll irgendwann im nächsten Jahr exklusiv für PS4 erscheinen.