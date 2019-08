GC19: Action-RPG Oninaki erschienen + Launch Trailer

PC Switch PS4

Oninaki ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat wie versprochen vor zwei Tagen pünktlich zur gamescom 2019 das japanische Action-RPG Oninaki auf den Markt gebracht. In dem Titel der Tokyo RPG Factory, der in einem farbenfrohen Anime-Grafikstil gehalten ist, seid ihr mit Hauptcharakter Kagachi, einem der "Wächter" in der Spielwelt unterwegs, trefft weitere Charaktere und bestreitet mit eurem Begleitdaemon Aisha in Hack'n'Slay-Manier Kämpfe gegen eure Feinde, gefährliche Monster und mächtige Bosse.

Square Enix verspricht eine epische Geschichte rund um Tod und Wiedergeburt, um die Erlösung wandelnder Seelen und das Beschützen der Welt der Lebenden und der Toten. Der obligatorische Launch-Trailer ist 2:42 Minuten lang und zeigt zahlreiche Spielszenen. Das Video könnt ihr gleich im Anschluss anschauen. Oninaki ist am 22. August für PC, PS4 und Nintendo Switch erschienen.