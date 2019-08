Ewan McGregor als Obi-Wan in neuer Star-Wars-Serie // Trailer zu "Mandalorian"

Der britische Schauspieler Ewan McGregor bestätigte auf der Disney-Messe D23 Expo in Kalifornien seine Rückkehr in die Rolle des Jedi-Meisters Obi Wan Kenobi. Der Drehstart für die noch titellose Serie, die exklusiv für die Streaming-Plattform Disney+ produziert wird, ist für nächstes Jahr geplant, die Ausstrahlung soll im Jahr 2021 stattfinden. Dies teilte die zuständige Produzentin und Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy laut Variety mit.

McGregor verkörperte Obi-Wan Kenobi bereits in den drei Prequels der Star-Wars-Skywalker-Saga, also den Filmen Die dunkle Bedrohung (1999), Angriff der Klonkrieger (2002) und Rache der Sith (2005). Zur Handlung der Serie ist noch fast nichts bekannt, lediglich der Zeitraum soll zwischen den Episoden 3 und 4 zur Zeit von Kenobis Einsiedlerleben auf Tatooine, dem Heimatplaneten von Luke und Anakin Skywalker, liegen.

Bereits in diesem Jahr, genauer gesagt am 12. November, startet auf Disney+ die Star-Wars-Realserie The Mandalorian. Diese handelt von Kopfgeldjägern wie die aus den Kinofilmen bekannten Jango und Boba Fett. Den frischen Trailer zu The Mandalorian findet ihr nachfolgend.