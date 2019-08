Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 18.8. bis 24.8.2019

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

GameStop streicht weitere Stellen // Magazin Game Informer betroffen

Die Entlassungswelle bei der angeschlagenen Spiele-Ladenkette GameStop geht weiter. Über 120 Angestellten wurde in dieser Woche die Kündigung überreicht, darunter die Hälfte der Belegschaft des Spiele-Magazins Game Informer und diverse Mitarbeiter in der Zentrale im texanischen Grapevine. Dieser Schritt sei nötig gewesen, um die Kosten zu senken und so dem Unternehmen eine erfolgreiche Neuausrichtung zu ermöglichen, hieß es von einem GameStop-Sprecher gegenüber Kotaku. Erst im Juli mussten dutzende Regional-Manager der Firma ihren Posten räumen. (Quelle: Kotaku)

Drogenkonsum entfernt: DayZ darf in Australien wieder verkauft werden

Nachdem das Open-World-Actionspiel DayZ in Australien wegen des Konsumierens von Marihuana im Spiel verboten wurde (wir berichteten), darf Bohemia Interactive den Titel nach einigen inhaltlichen Anpassungen in Down Under wieder vertreiben. So ist es in der neuen Version nun nicht mehr möglich, die bewusstseinserweiternde Droge zum Auffrischen der Gesundheit zu konsumieren. Das modifizierte DayZ erhielt jetzt eine MA15+-Freigabe. (Quelle: PCGamer)

Spiele-Verkaufs-Charts Deutschland (12.8. bis 18.8.2019)

PS4

1./1. Madden NFL 20

2./2. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Xbox One

1./3. Wolfenstein - Youngblood Deluxe Edition

2./NEU Landwirtschafts-Simulator 19

3./1. Madden NFL 20

PC

1./1. Anno 1800

2./2. Landwirtschafts-Simulator 19

...

7/NEU Jewel Match - Naturescapes

8/NEU Haunted Legends - Der schwarze Falke

Switch

1./1. Super Mario Maker 2

2./-. Mario Kart 8 Deluxe

3./-. New Super Mario Bros. U Deluxe

(Quelle: GfK)

WoW Classic: Blizzard warnt vor langen Warteschlangen

Am kommenden Dienstag öffnet Blizzard die Server zu World of Warcraft Classic. Und die Reise zurück in die goldenen Zeiten des Online-Rollenspiels scheint viele (ehemalige) Spieler noch einmal zu mobilisieren. So weisen die Entwickler darauf hin, dass die meisten Server bereits jetzt völlig überfüllt seien und sogar mit Warteschlangen vor den Warteschlangen gerechnet werden müsse. Man arbeite jedoch bereits an weiteren Servern, die bei Bedarf schnellstmöglich freigeschaltet werden können. In Deutschland sind vor allem die PVP-Server Lucifron und der PVE-Server Everlook von dem großen Andrang betroffen, sodass empfohlen wird, auf andere Server auszuweichen. (Quelle: PCGamesN)

Ghostbusters - The Video Game Remastered: Multiplayer wird neu entwickelt und nachgereicht

Wenn Saber Interactive am 4. Oktober 2019 Ghostbusters - The Video Game Remastered für alle gängigen Plattformen veröffentlicht, wird der Multiplayer-Modus zunächst fehlen. Die Entwickler haben sich dazu entschlossen, den Mehrspieler-Part komplett neu zu programmieren, anstatt diesen wie den größten Teil des Hauptspiels aus der Konsolenversion des Jahres 2009 zu übernehmen. Die Option für Multiplayer wird in unbestimmter Zukunft als kostenloser DLC nachgereicht und bietet Koop-Missionen für bis zu vier Spieler. Ob auch neue Multiplayer-Features eingeführt werden, ist nicht bekannt. (Quelle: play3)