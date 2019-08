GC19: Ghostrunner: Erste Spielszenen aus dem Cyberpunk-Actiontitel

PC XOne PS4

Nachdem der Publisher All In! Games im Rahmen der gamescom Story-Details und einen ersten Trailer zum kommenden Cyberpunk-Aktion-Titel Ghostrunner präsentierte, bekommt ihr nun auch erste Spielszenen aus dem Spiel vom polnischen Entwickler One More Level zu sehen.

Im rund sechsminütigen Video bekommt ihr einige Kämpfe und die Bewegungsmöglichkeiten des Protagonisten zu sehen. Dieser kann nicht nur an jeder Kante hochklettern, sondern, ähnlich wie in Respawns Titanfall 2 (Testnote: 8.0), auch den „Wallrun“ nutzen, um größere Abgründe zu überwinden. Eine andere Fähigkeit lässt den Charakter zudem nach vorne preschen, was ihm noch mehr Mobilität verleiht. Beim Gewaltgrad halten sich die Entwickler nicht zurück und lassen bei jedem Schwerthieb auch Körperteile durch die Gegend fliegen.

Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Ghostrunner wird ab dem 6. August des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.