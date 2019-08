GC19: „So viele Menschen erreicht wie noch nie zuvor“ // Termin 2020

Während wir in den kommenden Tagen noch einige ausstehende Artikel und Videos zur diesjährigen gamescom veröffentlichen, werden am heutigen Samstag die Tore der Messe geschlossen. Abermals geöffnet werden sie, wenn die Großveranstaltung im kommenden Jahr von Dienstag, den 25. August, bis Samstag, den 29. August, nach Köln zurückkehrt.

Den Angaben der Veranstalter zufolge interessierten sich in diesem Jahr „so viele Menschen wie noch nie zuvor“ für die zahlreichen vorgestellten Groß- und Indie-Produktionen, was im Detail etwa 373.000 Besucher (2018: 370.000) aus mehr als 100 Ländern (2018: 114) bedeutet. Ebenfalls leicht gestiegen ist erneut die Anzahl der Fachbesucher, die von den Organisatoren mit 31.300 angegeben wird (2018: 31.200). Auf der im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 218.000 Quadratmeter erweiterten Fläche sorgten 1.153 Unternehmen für eine „bislang nie da gewesene Gaming-Vielfalt“. Auch das neue, live übertragene Eröffnungsevent Opening Night Live mit Produzent und Moderator Geoff Keighley hat aus Sicht der Veranstalter überzeugt: Weltweit schauten gleichzeitig um die 500.000 Zuschauer und etwa 1.500 Besucher vor Ort zu.

Neben der Entwicklerkonferenz devcom, in deren Verlauf 90 Keynotes stattfanden und die mehr als 3.000 Besucher anzog, wird auch das das neue „gamescom indie village“ als Erfolg angesehen, da dort über 150 Titel von 140 Entwicklern aus circa 30 Ländern präsentiert wurden. Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes, der als Träger der gamescom fungiert, hebt die internationale Bedeutung der diesjährigen Veranstaltung mit ihrem Motto „Gemeinsam sind wir Games“ hervor:

Die internationale Relevanz der gamescom war noch nie größer als in diesem Jahr. Vor allem unsere neue Show ‚gamescom: Opening Night Live‘ hat schon bei der Premiere gezeigt, wie stark das weltweite Interesse an der gamescom ist. Mit ‚gamescom now‘ haben wir zudem einen Sammelpunkt geschaffen, bei dem Spielerinnen und Spieler einen Überblick über die vielen Neuheiten und Events auf dem Messegelände bekommen. Als größtes Games-Event der Welt stand die gamescom in diesem Jahr für allem für viele Neuheiten, für die großartige Community und auch für Themen wie Inklusion und Vielfalt.