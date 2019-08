GC19: Luigi's Mansion 3 im 30-minütigen Gameplay-Video

Switch

Nintendo hat im Zuge der gamescom eine neue Gameplay-Demo zu Luigi's Manson 3 (im E3-Anspielbericht) präsentiert. Ein rund 30 Minuten langes Video, das von Nintendo-Mitarbeitern kommentiert wird, wurde jetzt auf dem YouTube-Kanal von Nintendo UK veröffentlicht.

Das Video zeigt den Single- und den Koop-Modus des Spiels, wobei eine bis dato nicht gezeigte Etage des Spukhotels erkundet wird. Im Koop übernimmt der zweite Spieler die Controller über den „Gooigi“, einen glibbrigen (Englisch „Goo“) Luigi-Klon, den die Fans schon aus dem letztes Jahr erschienenen Nintendo-3DS-Remake von Luigi's Mansion kennen und der eigene Fähigkeiten besitzt. So kann er sich etwa durch Rohre und andere enge Gänge bewegen, um schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Zudem kann er sich in Luigis Staubsauger hinein- und wieder hinausteleportieren, was sehr praktisch beim gemeinsamen Lösen von Rätseln ist. Im Einzelspieler-Modus steht Luigi still, wenn ihr Gooigi kontrolliert. Luigi's Mansion 3 wird ab dem 31. Oktober dieses Jahres für die Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.